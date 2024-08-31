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Удари ЗСУ вглиб Росії: у Франції зробили важливу заяву

Андрій Ганчук
31 серпня 2024, 09:47
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Агресорка Росія відверто розуміє лише баланс сили, Україна має право на самооборону, сказав постійний представник Парижа в ООН Ніколя де Рів'єр.

ВСУ, ATACMS
Українці повинні нейтралізувати військові цілі, які спрямовані проти них - постпред Франції в ООН / Колаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, Вікіпедія

Росія розуміє лише баланс сили, тому Захід має надати Україні право завдавати удари іноземною зброєю вглиб російської території. Про це заявив представник Франції при Організації об'єднаних націй Ніколя де Рів'єр.

Як повідомляє Укрінформ, під час ініційованого Росією засідання Радбезу ООН, яке відбулося в середу, 30 серпня, він сказав, що Україні потрібно забезпечити реалізацію права бити по російських військових об'єктах, звідки ворог завдає своїх ударів.

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"Росія завдає ударів по прикордонних регіонах України з військових об'єктів, розташованих за російським кордоном. Українці повинні мати можливість вражати об'єкти, з яких Росія здійснює свою агресію. Українці повинні нейтралізувати військові цілі, безпосередньо залучені до проведення операцій проти них. Це - використання Україною свого права на самооборону, яка не обмежується територією України", - зазначив Рів'єр.

Також він підкреслив, що Росія розуміє лише "баланс сили", а Франція продовжить надавати Україні військову підтримку, "необхідну їй для захисту території та повітряного простору відповідно до статті 15 Статуту ООН".

Удари по Росії - головні новини за темою:

США зняли для України заборону на використання американської зброї на території Росії в прикордонні. Це сталося наприкінці травня на тлі повторного військового вторгнення російських окупантів на північ Харківської області. Утім, ракети дальнього радіусу дії ATACMS по Росії застосовувати, як і раніше, не можна.

Удари ЗСУ вглиб Росії: у Франції зробили важливу заяву
Коротко про ракети ATACMS/ Інфографіка: Главред

Політика США щодо заборони бити вглиб Росії залежить від ситуації на полі бою, сказав конгресмен від Демократичної партії Джиммі Панетта.

За його словами, важливо не давати окупантам бити по Україні зі своєї території.

30 серпня президент Володимир Зеленський, коментуючи удар окупантів по житловому будинку в Харкові, сказав, що Україні мають дозволити завдавати ударів по місцях базування російської військової авіації.

"Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів", - наголосив український гарант.

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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