Росія готує кораблі і авіацію для блокади районів Чорного моря - Міноборони

Окупанти агресора Росії відпрацьовують нанесення шкоди цивільним суднам, які можуть слідувати з портів України і назад, пишуть в Military Media Center.

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Окупанти Росії кораблями мають намір блокувати райони Чорного моря - Міноборони / Фото УНІАН.

Війська окупантів Росії після виходу Москви із зернової угоди посилили бойову підготовку своїх надводних сил і морської авіації Чорноморського флоту. Ворожі сили відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. Росіяни практикують і ураження кораблів, які можуть направлятися в порти України і назад.

Як повідомляє Military Media Center при Міноборони України, російські загарбники готують кораблі і авіацію, щоб згодом влаштувати блокаду районів Чорного моря. До таких заходів окупанти вдалися після того, як Москва вийшли із зернової угоди.

Крім того, російські війська відпрацьовують виявлення і знищення кораблів.

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"Після виходу Росії із зернової ініціативи, збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил і морської авіації Чорноморського флоту. Росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів", - зазначено в повідомленні.

Також медіацентрі додали, що окупанти практикують і знищення цивільних суден, які можуть слідувати до портів України і назад.

"Очевидно, росіяни практикують ураження цивільних суден, які будуть слідувати і з портів України", - уточнили на медійному майданчику оборонного відомства.

Крім того, окупанти намагаються посилювати "оборону" захопленого Кримського півострова.

"При цьому вони продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків", - підкреслюється e повідомленні.

Зернова угода

Країна-окупант Росія завдала ударів по двох портах Одеси за 2 дні після заяви з Кремля про свій вихід із зернової угоди. Одеські порти раніше були задіяні в роботі зернового коридору. У Кабміні заявили, що атака російських окупантів по портах – акт агресії проти миру.

Директор Кремля Володимир Путін вибухнув, 5 "умовами" Україні для відновлення "зернової угоди". За словами Путіна, Москва, мовляв, готова повернутися до виконання своїх зобов'язань у тому випадку, якщо міжнародне співтовариство буцімто зніме санкції з російського зерна і добрив.

Президент Зеленський 27 липня провів Ставку Верховного головнокомандувача. Гарант доручив ЗСУ, ВМС і МЗС організувати роботу механізму, спрямованого на відновлення роботи зернового коридору.

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