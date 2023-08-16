ВМСУ - про провокації РФ у Чорному морі: відповімо Москві, "панування" не буде

Україна з'ясовує обставини провокації країни-агресорки Росії щодо турецького суховантажу Сухру Окан, сказав речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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Війська РФ уявили себе "жандармами" Чорного моря, але їхнього панування там не буде - ВМСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Агресорка Росія вважає себе, мовляв, "жандармом" у Чорному морі, але панувати там вона не буде. Україна з'ясовує обставини російської провокації щодо суховантажу з Туреччини Сукру Окан і разом із західними партнерами реагуватиме на інциденти. Москва не має права проводити такі дії. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Київ з'ясовує деталі провокації Росії проти турецького суховантажу Сукру Окан, які слідував до порту Ізмаїла 13 серпня. Версії, поширюваної Міноборони окупантів, вірити не можна.

Представник ВМСУ зазначив, що Україна і країни-партнери вже зробили відповідні заяви. Світ повинен зробити висновки. Інцидент стався поза морською економічною зоною української держави, проте ситуація впливає на експорт України, і Київ реагуватиме.

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"Тому певна реакція буде і далі. І це черговий акт з боку росіян, яким вони намагаються довести своє примарне "панування" в акваторії Чорного моря. Однак ВМС України продовжують робити свою справу. Тому цього" панування" не буде", - сказав Плетенчук.

Також він додав, що Росія діє в порушення Конвенції ООН з морського права – її ніхто не уповноважував на проведення якихось "операцій" у Чорному морі.

"Вони себе вирішили призначити якимись "жандармами Чорного моря". Але знаєте, що жандарм неупереджений, а тут виключно зона інтересів РФ. І вони таким чином намагаються просувати свої геополітичні інтереси на весь Чорноморський простір", - підкреслив Дмитро Плетенчук.

Провокації Росії в Чорному морі

У Міноборони України 26 липня повідомили, що агресор Росія готує кораблі і авіацію для блокади районів Чорного моря. Крім того, як розповіли у військовому відомстві, загарбники вивчають можливість знищення цивільних суден, які можуть вирушати до українських портів і зворотнім маршрутом.

Державна прикордонна служба України 28 липня опублікувала відео, де зафіксовано, як Росія погрожує суднам біля портів України.

"Який у вас вантаж? Я попереджаю вас про заборону пересування до портів України. Також перевезення будь-яких вантажів до України вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу", - пригрозили окупанти.

13 серпня військовий корабель РФ відкрив вогонь по суховантажу з Сукра Окан, який прямував до порту Ізмаїл. Окупанти піднімали вертоліт, щоб спустити на судно так звану "групу огляду".

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