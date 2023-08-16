УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ВМСУ - про провокації РФ у Чорному морі: відповімо Москві, "панування" не буде

Андрій Ганчук
16 серпня 2023, 11:27 оновлено 16 серпня, 11:38
114
Україна з'ясовує обставини провокації країни-агресорки Росії щодо турецького суховантажу Сухру Окан, сказав речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
ЧФ РФ, ВМСУ
Війська РФ уявили себе "жандармами" Чорного моря, але їхнього панування там не буде - ВМСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Агресорка Росія вважає себе, мовляв, "жандармом" у Чорному морі, але панувати там вона не буде. Україна з'ясовує обставини російської провокації щодо суховантажу з Туреччини Сукру Окан і разом із західними партнерами реагуватиме на інциденти. Москва не має права проводити такі дії. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Київ з'ясовує деталі провокації Росії проти турецького суховантажу Сукру Окан, які слідував до порту Ізмаїла 13 серпня. Версії, поширюваної Міноборони окупантів, вірити не можна.

Представник ВМСУ зазначив, що Україна і країни-партнери вже зробили відповідні заяви. Світ повинен зробити висновки. Інцидент стався поза морською економічною зоною української держави, проте ситуація впливає на експорт України, і Київ реагуватиме.

відео дня

"Тому певна реакція буде і далі. І це черговий акт з боку росіян, яким вони намагаються довести своє примарне "панування" в акваторії Чорного моря. Однак ВМС України продовжують робити свою справу. Тому цього" панування" не буде", - сказав Плетенчук.

Також він додав, що Росія діє в порушення Конвенції ООН з морського права – її ніхто не уповноважував на проведення якихось "операцій" у Чорному морі.

"Вони себе вирішили призначити якимись "жандармами Чорного моря". Але знаєте, що жандарм неупереджений, а тут виключно зона інтересів РФ. І вони таким чином намагаються просувати свої геополітичні інтереси на весь Чорноморський простір", - підкреслив Дмитро Плетенчук.

Провокації Росії в Чорному морі

У Міноборони України 26 липня повідомили, що агресор Росія готує кораблі і авіацію для блокади районів Чорного моря. Крім того, як розповіли у військовому відомстві, загарбники вивчають можливість знищення цивільних суден, які можуть вирушати до українських портів і зворотнім маршрутом.

Державна прикордонна служба України 28 липня опублікувала відео, де зафіксовано, як Росія погрожує суднам біля портів України.

"Який у вас вантаж? Я попереджаю вас про заборону пересування до портів України. Також перевезення будь-яких вантажів до України вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу", - пригрозили окупанти.

13 серпня військовий корабель РФ відкрив вогонь по суховантажу з Сукра Окан, який прямував до порту Ізмаїл. Окупанти піднімали вертоліт, щоб спустити на судно так звану "групу огляду".

Інші новини:

Чорне море Чорноморський флот ВМС України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

ВМСУ - про провокації РФ у Чорному морі: відповімо Москві, "панування" не буде

ВМСУ - про провокації РФ у Чорному морі: відповімо Москві, "панування" не буде

11:27 Україна
Виробництво знаходиться під землею: в СБУ розповіли про унікальні дрони Sea Baby

Виробництво знаходиться під землею: в СБУ розповіли про унікальні дрони Sea Baby

10:48 Україна
РФ атакувала "Шахедами" порт в Одеській області: пошкоджено склади і зерносховища

РФ атакувала "Шахедами" порт в Одеській області: пошкоджено склади і зерносховища

09:28 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:17

Путін готує подвійну катастрофу на АЕС: у Мережі розкрили деталі й назвали терміни

12:15

"Вічність починається зараз": акторка Зоуї Дешанель виходить заміж

11:48

"Півострів перетворюється на острів": у ЗСУ розповіли про проблеми росіян у Криму

11:27

ВМСУ - про провокації РФ у Чорному морі: відповімо Москві, "панування" не буде

11:15

Бензин 55 грн за літр: експерт попередив про різкий стрибок цін на паливо

До 24 серпня РФ готує ракетний обстріл Києва і захоплення Куп'янська – ЖдановДо 24 серпня РФ готує ракетний обстріл Києва і захоплення Куп'янська – Жданов
10:48

Виробництво знаходиться під землею: в СБУ розповіли про унікальні дрони Sea Baby

10:45

Imagine Dragons виступили в Польщі з юним українцем зі зруйнованого росіянами села

10:17

Гороскоп на завтра 17 серпня 2023: Козерогам - конфлікт, Рибам - борги

10:08

Де зараз Суровікін: у Politico дізналися про долю "сирійського м'ясника"

Реклама
09:58

За який переказ грошей рахунок у банку можуть заблокувати: клієнт розповів про свій конфуз

09:47

Головоломка для тих, у кого гарний зір: треба знайти бджолу всього за 7 секунд

09:28

У чому різниця між українськими захисниками і російською армієюПогляд

09:28

РФ атакувала "Шахедами" порт в Одеській області: пошкоджено склади і зерносховища

09:00

"Аврора" збирає 10 мільйонів гривень на допомогу саперам ЗСУ новости компании

08:48

"Вагнерівці" в Білорусі: експерт спрогнозував, якій країні загрожує атака найманців ПригожинаВідео

08:13

Армія України звільнила Урожайне Донецької області

08:05

"Доведеться відмовитися від Києва": Медведєв вибухнув абсурдом після "ідеї" в НАТО

07:36

У НАТО відповіли на скандальну заяву про обмін території України на членство

06:58

Атака на Кримський міст: у CNN показали нові кадри та розкрили несподівані подробиціВідео

05:34

Карта дня: що віщує Таро на 16 серпня

Реклама
05:31

Гороскоп на вересень 2023 для Терезів: коли почнеться прибутковий періодВідео

05:04

Чоловік встановив камеру в квартирі і зробив неймовірне відкриття

04:47

Яке сьогодні свято 16 серпня: кого потрібно привітати в цей день

04:10

Війна в Україні закінчиться раніше Дня Незалежності 2024 року - Жданов

03:20

Пригожин психане і захопить Мінськ, щоб стати президентом Білорусі – ШейтельманВідео

02:55

"Я алкоголік, шукаю музу": 67-річний Ларс Фон Трієр шукає кохання в ІнтернетіВідео

02:25

"Удари по Києву точно будуть": Жданов назвав ймовірні цілі росіян на 24 серпня

01:50

Публіцист спрогнозував, який фінал чекає Пригожина і чи піде той знову на Москву

01:10

Поливаємо картоплю в спеку: як не пересушити рослини і не зіпсувати весь урожай

00:10

Крим перетворюється на острів: Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні України

15 серпня, вівторок
23:50

Сальма Хайєк у крихітному бікіні здивувала формою у свої 56

23:38

Накачана незрозуміло чим: неадекватна Седокова впала на сцені в МосквіВідео

23:24

Лупитиме ракетами і дронами: Жданов - про те, які об'єкти РФ атакує восени

23:01

Данілов відповів, чи має Україна стосунок до імовірних провокацій на Курській АЕС

22:28

Російська ракета влучила у будинок: з'явилося відео нічного обстрілу ЛьвоваВідео

22:18

Війна буде важкою, перемоги не буде до наступної весни - Верещук

22:09

Ексневістка Ющенка показала його 13-річну онуку у вкрай дорогій прикрасі

21:44

"Квіткова гуляє з екс-холостяком": у мережі обговорюють можливий роман блогерки

21:42

Жданов розповів, які "сюрпризи" Україна може готувати для РФ на День Незалежності

21:34

Чим відлякати гусениці: 7 чудових нешкідливих способів

Реклама
21:12

Остання пригода Бріджит Джонс: названа дата виходу фінальної частини фільму

20:57

"Розміняти територію на парасольку НАТО?": Україні відреагувала на цинічну заяву

20:19

Дивовижна краса: Галкін виклав красиве фото доньки

20:09

Чи можлива автономія Донбасу та здача Криму в "оренду": Данілов дав чітку відповідь

19:58

Україну накрила нова магнітна буря: штормитиме цілих три дні

19:41

5 великих десантних кораблів Росії в Чорному морі вже "не в строю" - речник ВМСВідео

19:26

Відмовитися від територій, але вступити в НАТО: у Столтенберга обурили заявою

19:10

Які країни зацікавлені в завершенні війниПогляд

19:00

Без шансів "відмитися": Ані Лорак стане членом журі шоу талантів в РФ

18:56

Чоловік показав, як відкрити консервну банку за допомогою ложки: хитрий трюк вражаєВідео

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти