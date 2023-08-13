Піратство РФ у Чорному морі: корабель окупантів відкрив вогонь по суховантажу

Окупантів розлютило, що суховантаж "Сукра Окан" під прапором Палау слідував в порт Ізмаїл.

https://glavred.net/world/piratstvo-rf-v-chernom-more-korabl-okkupantov-otkryl-ogon-po-suhogruzu-10492963.html Посилання скопійоване

Корабель РФ "Василь Биков" відкрив вогонь по судну "Сукра Окан" / Колаж: Главред, Фото: прес-служба Північного флоту РФ, marinetraffic.com

Російські військові повідомили, що відкривали вогонь у Чорному морі по цивільному морському судну, яке прямувало в український порт Ізмаїл.

Крім того, окупанти також піднімали в повітря вертоліт для зупинки і огляду суховантажу, повідомляють росЗМІ з посиланням на міноборони РФ.

У повідомленні уточнюється, що вранці в неділю, 13 серпня, суховантаж "Сукра Окан" під прапором Палау, який прямував в Ізмаїл, нібито не відреагував на вимогу зупинки для огляду на предмет перевезення "заборонених вантажів".

відео дня

Патрульний корабель Чорноморського флоту "Василь Биков" "відкрив попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї", вертольотом на суховантаж висадилася оглядова група. Після завершення огляду судно продовжило рух в порт Ізмаїл.

Раніше у ЗСУ розповіли про нову тактику флоту РФ. Флот країни-агресора Росії використовує нову тактику, щоб захиститися від ударів Збройних сил України. Російські загарбники створили загородження з цивільних кораблів для захисту свого флоту від атак.

Як відомо раніше Україна відкрила коридори для торгових суден у Чорному морі. В першу чергу ці маршрути будуть використовуватися, щоб могли вийти цивільні судна, які знаходяться в портах України ще з початку повномасштабної війни.

Голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україна знову експортуватиме зерно, незважаючи на позицію країни-агресора Росії. Через атаки російських окупантів на зернові термінали в Україні страждають насамперед малозабезпечені країни. Від експорту українського продовольства найбільше залежать країни Азії та Африки.

Читайте більше: