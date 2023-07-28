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РФ погрожує суднам біля портів України: у Зеленського закликали розібратися

Андрій Ганчук
28 липня 2023, 14:55 оновлено 28 липня, 15:14
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Окупант Росія в Чорному морі діє агресивно, її війська порушують всі норми міжнародного морського права, сказали у Держприкордонслужбі України.
Корабель Чф РФ
Окупанти РФ у Чорному морі почали погрожувати цивільному судну, яке проходило біля морських портів України / Держприкордонслужба

Кораблі країни-агресора Росії продовжують свої провокації в акваторії Чорного моря. Окупанти діють у порушення всіх норм міжнародного морського права. Україна закликає світ до рішучої реакції проти російського тероризму.

Зокрема, Державна прикордонна служба України опублікувала відео, де російський військовий корабель погрожує цивільному судну, яке проходило неподалік від одного з українських морських портів.

"Який у вас вантаж? Я попереджаю вас про заборону пересування до портів України. Також перевезення будь-яких вантажів в Україну вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу", - погрожують російські загарбники.

відео дня

Росія погрожує суднам у Чорному морі - реакція Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі написав, що Росія діє, як терорист. Проти терористів треба застосовувати виключно силу.

"Російські військові кораблі погрожують цивільним в акваторії Чорного моря, порушуючи всі норми міжнародного морського права. Це методи терористів. Дієвий інструмент проти тероризму - сила. Міжнародна спільнота має засудити дії росіян. Потрібна системна позиція", - підкреслив Андрій Єрмак.

Дивіться відео, як корабель РФ у Чорному морі погрожує цивільному судну:

Корабель РФ
На кораблі окупантів РФ заявили, що, мовляв, вважатимуть перевезення будь-яких вантажів "транспортуванням військових вантажів"/ скріншот Главред

Росія намагається блокувати порти України в Чорному морі

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше заявила, що Росія вивела до Чорного моря корвет для блокади суден. За її словами, російські окупанти зі своїми кораблями можуть піти на провокації і влаштувати перехоплення торговельних кораблів.

У Міністерстві оборони України сказали, що Росія готує кораблі і авіацію для блокади районів Чорного моря. Також у військовому відомстві сказали, що російські окупанти практикують і знищення цивільних суден, які можуть слідувати до українських портів і назад.

"Очевидно, росіяни практикують ураження цивільних суден, які слідуватимуть і з портів України", - підкреслили в Міноборони.

Інші новини:

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