ВМС: росіяни вже шостий день не виводять свої судна в акваторію Чорного моря

Наразі ініціатива у Чорному морі на боці України, наголосили у Військово-морських силах.

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Чорноморський флот РФ зазнає великих втрат від ударів ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, скріншот

Вже шосту добу, після втрати патрульного корабля "Сергій Котов", російські судна не присутні у Чорному морі, розповів в ефірі телемарафону речник ВМС Дмитро Плетенчук.

За його словами, на чергову втрату флоту окупанти відреагували за вже відпрацьованим раніше сценарієм.

"Відреагували вони цього разу за тим алгоритмом, який у них вже відпрацьований. Намагалися вчергове зробити вигляд, що "жертв немає". Але росіяни досі розгрібають наслідки цієї втрати, роблять відповідні висновки. Станом на зараз навіть не виходять в море", - пояснив Плетенчук. відео дня

Ця ситуація не буде такою і надалі, додав він, бо "в якийсь момент вони повернуться до виконання завдань, які покладаються на Чорноморський флот".

"Але ситуація стабільна, тенденція позитивна в першу чергу для нас. Тому що у Чорному морі ініціатива на боці України", - наголосили у ВМС.

Що відомо про патрульний корабель "Сергій Котов" Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василь Биков" — серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони розроблені в "Північному ПКБ" та побудовані на АТ "Зеленодольський завод імені А. А. М. Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії. Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василь Биков" увійшов до складу Чорноморського флоту. Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань. Третій корабель серії "Павло Державін" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань. Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021, але пізніше терміни його здачі були перенесені, повідомляє Вікіпедія. Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб

Знищення "Сергія Котова"

5 березня українські війська атакували пʼятьма морськими дронами малий патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов" у Криму. Судно, за свідченнями самих окупантів, у цю ніч несло бойове чергування з протиповітряної оборони.

Було ліквідовано 7 членів екіпажу і ще 6 окупантів поранено. Унаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проєкту 22160 "Сергей Котов" зазнав ушкоджень корми, правого і лівого бортів.

Як заявив пізніше спікер ВМС України Дмитро Плетенчук, на борту знищеного корабля РФ "Сергій Котов" був бойовий-транспортний гвинтокрил "Ка-29".

Вартість потопленого корабля становить близько $65 млн.

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