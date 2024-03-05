Судно "Сергій Котов" із вертольотом на борту знищили 5 морських дронів - ГУР

Українська розвідка оприлюднила перехоплення розмови окупантів із подробицями знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов".

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За даними журналістів, на борту "Сергія Котова" було знищено гелікоптер "Ка-29" / колаж Главред, фото Чорноморський флот РФ і "Вікіпедія"

Українська розвідка виклала перехоплення розмови окупантів із деталями знищення патрульного корабля Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". Офіцерам ГУР Міноборони вдалося прослухати розмову командира 184 бригади кораблів охорони водного району (Новоросійськ), у чиєму підпорядкуванні перебувало це судно.

"Зрозуміло, що ви все це знаєте. Наша трагічна подія нічна. Відповідно о 0.50 безекіпажними катерами в кількості 5 одиниць був атакований малий патрульний корабель "Котов", який разом із нами несе бойове чергування з протиповітряної оборони, і перебуває він у мене, відповідно, на управлінні", - сказав офіцер ворожого флоту.

Він також повідомив, що на борту "Сергія Котова" перебував також вертоліт.

Як заявив пізніше спікер ВМС України Дмитро Плетенчук, на борту знищеного корабля РФ "Сергей Котов" був бойовий-транспортний гвинтокрил "Ка-29".

Річ у тім, що для розміщення палубної авіації на патрульних кораблях такого проєкту передбачено вертолітний майданчик, ангар, а також баки для зберігання авіаційного палива.

Що відомо про патрульний корабель "Сергій Котов" Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василий Быков" - серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої і дальньої морської зони, які розроблено в "Северном ПКБ" і побудовано на АТ "Зеленодольский завод имени А. А. М. Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії. Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василий Быков" увійшов до складу Чорноморського флоту. Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань. Третій корабель серії "Павел Державин" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань. Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021 року, але пізніше строки його здачі було перенесено, повідомляє Вікіпедія. Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб

Удари по кораблях Чорноморського флоту

5 березня в Криму було чути вибухи. Російські пропагандисти повідомили про атаки на об'єкти РФ у Керчі та Феодосії, а також про удар по кораблю Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов".

У прес-службі Головного управління розвідки Міноборони України офіційно підтвердили знищення корабля Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов".

Як повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, українські морські дрони вже не вперше атакували корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов", проте цього разу судно знищено вже остаточно.

"Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морськими силами Збройних сил України провели блискучу операцію, і "Сергєй Котов" цього разу вже точно знищений. Чому цього разу? Тому що полювали на нього не вперше і вже були успішні атаки, але він зміг відновитися після проведення ремонтних робіт", - сказав чиновник.

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