Російські пропагандисти 'в істериці' після знищення 'Сергія Котова' - ISW

Аналітики вказують на те, що невдоволення російських пропагандистів та "воєнкорів" пов'язане з невдоволенням роботою військового апарату РФ.

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Втрата корабля "Сергей Котов" підняла хвилю обурення в РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Знищення українськими морськими дронами Головного управління розвідки корабля Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" викликало серйозну хвилю обурення серед російських "воєнкорів". Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують на те, що воєнкорів та російських пропагандистів розгнівала відсутність будь-якої реакції російського військового командування на втрату кораблів Чорноморського флоту.

"Пропагандисти влаштували істерику через те, що попри неодноразові атаки на "Сергія Котова" раніше, його, мовляв, так і не оснастили необхідними засобами захисту, зокрема від морських безпілотників", - йдеться у звіті. відео дня

В Інституті вивчення війни вказують, що це в же четверта атака на даний катер з початку повномасштабної війни Росії проти України. Попередні атаки в липні серпні та вересні 2023 року російські військові змогли відбити.

Однак, як підкреслюють російські пропагандисти, жодних висновків російське командування із цього не зробило, адже корабель не мав достатнього захисту від атак морськими дронами.

Інший відомий російський "воєнкор" висловив думку, що російське військове командування не реагує на затоплення "Сергія Котова", оскільки вважається, що ніхто не любить говорити правду військовим і що командування відмовляється вчитися з минулого досвіду для поліпшення армії.

Інший пропагандист висловив думку, що російське командування мало би уважно враховувати поради вцілілих членів екіпажу корабля, щоб покращити та модернізувати військові кораблі та методи оборони.

На це його "колега" відреагував критичним коментарем, в якому зазначив, що через "адміністративну гільйотину" російської військової бюрократії ніхто не зможе зробити жодних висновків, що перешкоджає роботі над помилками та впровадженню інновацій. Він висловив свою думку, що російські командири вибирають приховування помилок замість навчанняся на них.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підкреслили, що збільшення обурення у спільноті "військових блогерів" Росії є наслідком давно нагромадженого невдоволення роботою російського військового апарату.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Знищення корабля "Сергей Котов"

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, внаслідок знищення українськими силами патрульного корабля Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов" загинуло 7 членів екіпажу, ще 6 отримали поранення, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Українські розвідники оприлюднили перехоплення розмови окупантів щодо деталей знищення патрульного корабля Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов".

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що знищений українськими силами патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов" виконував завдання з охорони Керченської протоки.

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