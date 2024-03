Російські пропагандисти 'в істериці' після знищення 'Сергія Котова' - ISW

Знищення українськими морськими дронами Головного управління розвідки корабля Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" викликало серйозну хвилю обурення серед російських "воєнкорів". Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують на те, що воєнкорів та російських пропагандистів розгнівала відсутність будь-якої реакції російського військового командування на втрату кораблів Чорноморського флоту.

В Інституті вивчення війни вказують, що це в же четверта атака на даний катер з початку повномасштабної війни Росії проти України. Попередні атаки в липні серпні та вересні 2023 року російські військові змогли відбити.

Однак, як підкреслюють російські пропагандисти, жодних висновків російське командування із цього не зробило, адже корабель не мав достатнього захисту від атак морськими дронами.

Інший відомий російський "воєнкор" висловив думку, що російське військове командування не реагує на затоплення "Сергія Котова", оскільки вважається, що ніхто не любить говорити правду військовим і що командування відмовляється вчитися з минулого досвіду для поліпшення армії.

Інший пропагандист висловив думку, що російське командування мало би уважно враховувати поради вцілілих членів екіпажу корабля, щоб покращити та модернізувати військові кораблі та методи оборони.

На це його "колега" відреагував критичним коментарем, в якому зазначив, що через "адміністративну гільйотину" російської військової бюрократії ніхто не зможе зробити жодних висновків, що перешкоджає роботі над помилками та впровадженню інновацій. Він висловив свою думку, що російські командири вибирають приховування помилок замість навчанняся на них.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підкреслили, що збільшення обурення у спільноті "військових блогерів" Росії є наслідком давно нагромадженого невдоволення роботою російського військового апарату.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.