Отримати прописку в Україні тепер можна онлайн: ніяких черг та паперів

Зараз послуга працює тільки в 7 містах / Мінцифри

Верховна Рада України прийняла законопроект, завдяки якому більше не потрібно ходити в ЦНАП для зміни місця прописки. Цією послугою можна скористатися онлайн.

"Ми спрощуємо топ-послугу, формат якої давно віджив своє. Зареєструвати місце проживання можна буде в онлайні", - повідомив глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Глава відомства зазначив, що в додатку або на порталі Дії громадяни зможуть вказати адресу, за якою фактично проживають, і отримати підтвердження від власника житла.

"Ніяких довгих прогулянок в ЦНАП - тільки підтвердження в онлайні. Ми повністю змінюємо філософію прописки. Замість трьох установ, 30 днів очікування і папірців, — одна заява, яку оброблять в першу добу", - роз'яснив Федоров.

читайте такожОнлайн-прописка: коли запрацює і хто зможе оформитиТакож він зазначив, що оформити пенсію, документи або отримати медичну допомогу можна буде там, де проживає людина.

Реклама

"Зараз послуга працює в 7 містах в експериментальному форматі та зовсім скоро буде доступна всім", - підсумував Федоров.

Раніше в інтерв'ю для Главреда керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі Мстислав Банік заявив, що чоловікам не потрібно буде їздити у військкомат, проходити медогляд і отримувати штампи, тому що нова система побудована вже таким чином, що ми просто сповіщаємо Міністерство оборони про те, що ця людина вже проживає за іншою адресою.

Читайте також:



