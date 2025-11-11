Рус
Окупанти кидають автомати і поранених: морпіхи повідомили про провал РФ на фронті

Анна Косик
11 листопада 2025, 13:08
5690
На одному з напрямків операція окупаційних військ закінчилась провалом через примітивну тактику.
Уничтожение окупантов в дельте днепра
Деталі знищення окупантів в дельті Дніпра / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що повідомили військові:

  • Ворог здійснив спробу закріпитися на островах Херсонщини
  • Окупантів вдалося ліквідувати за допомогою дронів
  • Росіяни на Херсонщині деморалізовані

Окупаційні війська країни-агресорки Росії активізувалися в районі островів дельти Дніпра в Херсонській області. Однак морпіхи 1-го батальйону 40-ї окремої бригади берегової оборони завадили ворогу.

Військові повідомили, що провели операцію, яка зруйнувала плани окупантів. Бійці "Карий", "Барс" та "Ворон" поділилися деталями протидії ворогу.

відео дня

Що було у планах окупантів

Російські підрозділи спланували розширити свій плацдарм в дельті річки Дніпро. Для цього окупанти на човнах перемістилися до островів, деякі з них здійснили висадку.

Однак в якийсь момент "щось пішло не так" і українські оборонці провели розвідку та знищили росіян за допомогою FPV-дронів. Це завадило противнику закріпитися на островах.

Якою тактикою користується армія РФ

Підрозділи росіян на Херсонщині зазвичай діють примітивно. Окупанти маневрують на катері, поки дозволяє ширина протоки, висаджуються, відходять на 30 метрів і залягають, сховавшись під плащ-наметом.

Які проблеми помітили у ворога морпіхи

Військовослужбовці зазначили, що причиною поразки окупантів стала їхня слабкість, а також хаотична тактика і деморалізований стан. В росіян є проблеми з фізпідготовкою, тож вони часто просто кидають своїх поранених і залишають автомати, коли бігають серед очеретів.

Іноді росіяни, які отримали поранення, скаржаться командуванню на те, що їх буквально починають їсти тварини у місці пошкодження, однак у відповідь лише чують: "чекайте".

Росіяни заявляли про "прорив" на Херсонщині

Главред писав, що наприкінці жовтня поточного року з'явилася інформація про нібито висадку або прорив окупантів у районі Херсона. Однак, як повідомили військові, це було провокацією. Проросійські ресурси поширили її, щоб спровокувати паніку та ввести в оману місцевих жителів.

Командування заявило, що населені пункти Антонівка, Садове та місто Херсон перебувають під повним контролем українських підрозділів. Також військові наголосили, що річка Дніпро знаходиться під надійним контролем сил та вогневих засобів.

Ситуація на Херсонському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Повітряні сили України вразили командний пункт російського батальйону в районі Олешок у Херсонській області. Там було знищено близько 25 росіян, щонайменше 11 дістали поранення.

Напередодні також партизани повідомляли, що на лівобережжі Херсонської області стався збройний конфлікт між підрозділами армії країни-агресора Росії. Унаслідок перестрілки ліквідовано 21 окупанта.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти активізували бойові дії в острівній зоні Дніпра на Херсонщині ще з середини серпня поточного року. Але досі їм не вдається досягти бажаних результатів.

Читайте також:

Про джерело: 40-ва окрема бригада берегової оборони

40-ва окрема бригада берегової оборони (40 ОБрБО) — військове з'єднання Військово-морських сил України, пише Вікіпедія.

30 грудня 2024 року бригада повідомила, що відбила російський наступ на одному з напрямків Херсонщини.

На початку січня 2025 року бригада повідомила, що перебила логістику росіян ударами FPV-дронів на Херсонщині.

У квітні 2025 року з'явилися повідомлення, що 150-та окрема механізована бригада була перетворена на 40-ву окрему бригаду берегової оборони.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Херсонська область річка Дніпро Фронт
Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

14:12Україна
Графіків недостатньо: у трьох областях вводять аварійні відключення світла

Графіків недостатньо: у трьох областях вводять аварійні відключення світла

13:43Україна
Сили оборони під загрозою оточення, сотні росіян вже у Покровську - ДШВ

Сили оборони під загрозою оточення, сотні росіян вже у Покровську - ДШВ

13:28Фронт
Гареми були по всій Русі: скільки дружин і наложниць мав Володимир Великий

Гареми були по всій Русі: скільки дружин і наложниць мав Володимир Великий

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовше

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовше

Росіяни прорвали кордон у ще одній області, "буферна зона" вже 5 км - офіцер

Росіяни прорвали кордон у ще одній області, "буферна зона" вже 5 км - офіцер

Не купуйте їх: 7 речей із секонд-хенду, які принесуть більше проблем, ніж користі

Не купуйте їх: 7 речей із секонд-хенду, які принесуть більше проблем, ніж користі

"Собаки гавкають": Олег Винник вийшов із себе і висловився про українців

"Собаки гавкають": Олег Винник вийшов із себе і висловився про українців

Видимість до 200 метрів: жителів Київщини попередили про погодну небезпеку

