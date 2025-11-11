Окупанти кидають автомати і поранених: морпіхи повідомили про провал РФ на фронті

На одному з напрямків операція окупаційних військ закінчилась провалом через примітивну тактику.

Деталі знищення окупантів в дельті Дніпра / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що повідомили військові:

Ворог здійснив спробу закріпитися на островах Херсонщини

Окупантів вдалося ліквідувати за допомогою дронів

Росіяни на Херсонщині деморалізовані

Окупаційні війська країни-агресорки Росії активізувалися в районі островів дельти Дніпра в Херсонській області. Однак морпіхи 1-го батальйону 40-ї окремої бригади берегової оборони завадили ворогу.

Військові повідомили, що провели операцію, яка зруйнувала плани окупантів. Бійці "Карий", "Барс" та "Ворон" поділилися деталями протидії ворогу.

Що було у планах окупантів

Російські підрозділи спланували розширити свій плацдарм в дельті річки Дніпро. Для цього окупанти на човнах перемістилися до островів, деякі з них здійснили висадку.

Однак в якийсь момент "щось пішло не так" і українські оборонці провели розвідку та знищили росіян за допомогою FPV-дронів. Це завадило противнику закріпитися на островах.

Якою тактикою користується армія РФ

Підрозділи росіян на Херсонщині зазвичай діють примітивно. Окупанти маневрують на катері, поки дозволяє ширина протоки, висаджуються, відходять на 30 метрів і залягають, сховавшись під плащ-наметом.

Які проблеми помітили у ворога морпіхи

Військовослужбовці зазначили, що причиною поразки окупантів стала їхня слабкість, а також хаотична тактика і деморалізований стан. В росіян є проблеми з фізпідготовкою, тож вони часто просто кидають своїх поранених і залишають автомати, коли бігають серед очеретів.

Іноді росіяни, які отримали поранення, скаржаться командуванню на те, що їх буквально починають їсти тварини у місці пошкодження, однак у відповідь лише чують: "чекайте".

Росіяни заявляли про "прорив" на Херсонщині

Главред писав, що наприкінці жовтня поточного року з'явилася інформація про нібито висадку або прорив окупантів у районі Херсона. Однак, як повідомили військові, це було провокацією. Проросійські ресурси поширили її, щоб спровокувати паніку та ввести в оману місцевих жителів.

Командування заявило, що населені пункти Антонівка, Садове та місто Херсон перебувають під повним контролем українських підрозділів. Також військові наголосили, що річка Дніпро знаходиться під надійним контролем сил та вогневих засобів.

Ситуація на Херсонському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Повітряні сили України вразили командний пункт російського батальйону в районі Олешок у Херсонській області. Там було знищено близько 25 росіян, щонайменше 11 дістали поранення.

Напередодні також партизани повідомляли, що на лівобережжі Херсонської області стався збройний конфлікт між підрозділами армії країни-агресора Росії. Унаслідок перестрілки ліквідовано 21 окупанта.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти активізували бойові дії в острівній зоні Дніпра на Херсонщині ще з середини серпня поточного року. Але досі їм не вдається досягти бажаних результатів.

Про джерело: 40-ва окрема бригада берегової оборони 40-ва окрема бригада берегової оборони (40 ОБрБО) — військове з'єднання Військово-морських сил України, пише Вікіпедія. 30 грудня 2024 року бригада повідомила, що відбила російський наступ на одному з напрямків Херсонщини. На початку січня 2025 року бригада повідомила, що перебила логістику росіян ударами FPV-дронів на Херсонщині. У квітні 2025 року з'явилися повідомлення, що 150-та окрема механізована бригада була перетворена на 40-ву окрему бригаду берегової оборони.

