Витекло 62% води: у Каховському водосховищі ситуація критична

Вода затопила близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова.

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Із Каховського водосховища зникає вода / колаж: Главред, фото: facebook/ruslan.strelets

6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС, чим спричинила затоплення Херсонської області. Через підрив було зруйновано 11 з 28 прольотів.

"Україна продовжує втрачати воду. Станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об'єму або 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 м. Продовжує знижуватися. Ситуація у нацпарках критична. Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини. Вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарк "Нижньодніпровський", - про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на своїй сторінці у Facebook.

Як підкреслив міністр, орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив країною-агресоркою Росією Каховської ГЕС вже становить понад 55 млрд грн.

Він також додав, що вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова.

"Екологічні інспектори, працівники нацпарків, водники та лісівники на місці екологічного лиха продовжують фіксувати докази злочинів окупантів. Запрошую усіх, хто став свідком злочинів проти довкілля допомогти нашим фахівцям і повідомляти про них на вебресурс і мобільний додаток Міндовкілля – ЕкоЗагроза https://ecozagroza.gov.ua/. Усі зібрані дані будуть використані для стягнення з рф всіх завданих Україні збитків", - додав Стрілець.

Дивіться відео про те, як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС:

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.

Фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС. Коливання від підриву відчули на Буковині у Румунії. Фізик Річарда Кортадо повідомив, що вибух дамби у Новій Каховці зафіксували на магнітометрі у Бухаресті.

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