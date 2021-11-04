Віталій Кличко розповів, коли школи Києва повернуться до очного навчання

Зараз школи Києва на дистанційному навчанні / УНІАН

У Києві школи перейшли з 23 жовтня на карантин через коронавірус. Діти вже тиждень навчаються дистанційно. Мер міста розповів, коли школярі повернуться за парти.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що в цю хвилю коронавірусу хворіє багато дітей. Є як у важкому стані, так і зовсім летальні випадки. За його словами, сьогодні важливо утримати ситуацію, повідомляє пресслужба КМДА.

"Тому учні повернуться в школи після поліпшення епідемічної ситуації. Сподіваємося, що це відбудеться скоро", – сказав він.

Раніше голова Держспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що можна запропонувати повернення шкіл до очного навчання, коли показники будуть стабілізуватися або знижуватися.

"На цьому тижні будемо спостерігати за показниками, а далі вже будуть приймати рішення про можливий перехід на звичайне очне навчання", – зазначив він та додав, що рішення по школах буде приймати міська комісія ТЕБ і НС після отримання показників.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

За добу 3 листопада в Україні зафіксували 27 377 хворих COVID-19. Це найбільше з початку пандемії.

Лякає і кількість госпіталізованих. У лікарні забрали 5 472 людини.

Власне, через таке погіршення ситуації і скликалипозачергове засідання Ради. Все тому, що штучний кисень для хворих – на межі.

На думку професора-епідеміолога Наталії Виноград, в Україні потрібно оголосити загальнонаціональний локдаун. За її словами, всі вакцини проти "корони", що використовуються у світі, є експериментальними. Вони "не встигають" за мутуючим вірусом, а тому не можуть гарантувати повноцінний захист для людини.