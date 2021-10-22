Школи Києва закрили на карантин: скільки учні сидітимуть вдома

Школи Києва йдуть на двотижневі канікули / УНІАН

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник підтвердив, що з 23 жовтня школи Києва йдуть на двотижневі канікули. Все через погіршення ситуації з коронавірусом в регіоні.

"Відзавтра ми відправляємо школи на канікули, враховуючи складну ситуацію з коронавірусом. Вони точно будуть на канікулах перший тиждень. Щодо другого тижня ми визначимося пізніше: чи це будуть продовжені канікули, чи дистанційне навчання. Але точно два тижні школи будуть зачинені", – заявив він в ефірі каналу "Україна 24".

Очевидно, що карантин триватиме до 8 листопада. Наразі детальної інформації немає. Проте відомо, що з 25 жовтня у київських школярів розпочнуться тижневі осінні канікули.

Наразі точно невідомо, як діти навчатимуться з 1 листопада. Якщо запровадять карантин – то навчання, ймовірно, буде дистанційним.

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Зазначимо, що Київ наразі знаходиться в помаранчевій зоні карантину. Проте влада столиці вже щосили готується до посилення карантину через погіршення епідеміологічної ситуації, пов'язаної з новою хвилею COVID-19.

22 жовтня відбудеться засідання штабу КМДА з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, на якому обговорять нові обмеження. Киянам заздалегідь оголосять про нові вимоги карантину.

А тим часом у Міністерстві охорони здоров'я припускають, що канікули можуть продовжити для школярів – допускають, що учні можуть бути вдома близько 3 – 4 тижнів.