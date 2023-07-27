'Високий ризик': Ігнат попередив українців про повторну масовану атаку

Ігнат пояснив, що за сприятливих погодних умов противник активізує діяльність своєї авіації.

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Ігнат попередив українців про ризик масованої ракетної атаки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

У Повітряних силах закликають українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, існує високий ризик повторної масованої атаки, зазначив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, це може статися будь-якого моменту. Якщо буде можлива загроза, то у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ з'явитися відповідна інформація про ймовірність повторного ракетного удару, зазначив Ігнат, передає 24 канал.

Він пояснив, що за сприятливих погодних умов противник активізує діяльність своєї авіації на південно-східному напрямку.

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"Це і безпілотники, і літаки Іл-22, і літак радіолокаційного виявляння А-50, й винищувачі тактичної авіації. Це все типова ситуація щоранку", - додав речник Повітряних Сил ЗСУ.

Ракетна атака по Україні

Нагадаємо, що РФ люто атакує Одесу. Російський диктатор Путін хоче знищити інфраструктуру, що дозволяє Україні, як великому експортеру зерна, забезпечувати світ продовольством.

РФ вночі атакувала ракетами - на Хмельниччині гриміли вибухи. Уламки ракети впали в населених пунктах Хмельницького району. Крім того, уламки потрапили на територію приватного будинку в Старокостянтинівській громаді.

РФ атакувала південь України, вибухи пролунали в Одесі та Миколаєві. Вночі у Повітряних силах ЗСУ попереджали про комбіновану атаку російської окупаційної армії.

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