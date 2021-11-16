Вірусолог пояснила, чому Україна б'є антирекорди по смертності від COVID-19

Інфекціоніст і доктор медичних наук емоційно звернулася до українців. / Фото Reuters

В Україні все частіше фіксують добові антирекорди по смертності від коронавірусу. Доктор медичних наук, лікар-Вірусолог Алла Мироненко найбільш поширеною причиною називає занадто пізнє звернення хворих за медичною допомогою.

"Є категорія людей, які не хочуть лікарів, бояться лежачих і очікують лікарів, поки воно саме пройде. Але це не та хвороба, яка сама пройде", – пояснила медик в коментарі "Обозревателю".

Мироненко додала, що такі супутні хвороби як цукровий діабет і гіпертонічна хвороба ускладнюють перебіг коронавірусної хвороби.

"Якщо людина інфікувалася, та ще має букет супутніх хвороб, особливо діабет або гіпертонічну хворобу, то тут точно саме не пройде. Тут потрібно лікувати з першого дня, коли людина захворіла. Чим раніше ви починаєте лікувати, тим позитивніше буде результат і людина не потрапить на кладовище", – зазначила Мироненко.

читайте такожВід ПЛР-тесту до одужання: лікар розкрив алгоритм дій при коронавірусіМедик підкреслила, що в разі запущеного випадку лікарі вже не мають можливості врятувати пацієнта.

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"Коли людина не може ходити сама, коли постраждали внутрішні органи, коли кисню давно не вистачає, що вже можна зробити? Лікар не бог, він може зробити тільки те, що він може. Коли людина потрапляє до лікаря на початкових стадіях - це одна ситуація, а коли потрапляє в реанімацію на апарат ШВЛ і з нього не сходить і відправляється в інший світ – хто тут винен?",- заявила лікар.

Варто зазначити, що станом на 16 листопада в "червоній" зоні карантину знаходяться 18 регіонів України. В Міністерстві охорони здоров'я спрогнозували, що орієнтовно з наступного тижня карантин поступово почнуть послаблювати.

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