Україна почне виходити із "червоної" зони з наступного тижня - Ляшко

У низці областей зменшився відсоток захворюваності на COVID-19, виписки почали переважати над госпіталізаціями, знизився і відсоток зайнятих ліжок з киснем.
Станом на 16 листопада у "червоній" зоні карантину перебувають 18 регіонів України. У Міністерстві охорони здоров'я спрогнозували, що орієнтовно з наступного тижня карантин поступово почнуть послаблювати.
Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу у вівторок, є низка областей, в яких зменшився відсоток захворюваності на COVID-19, виписки стабільно почали переважати над госпіталізаціями, також знизився і відсоток зайнятих ліжок з киснем.
"Початок виходу областей з "червоного" рівня епідопасності прогнозовано можна очікувати наступного тижня", - сказав Ляшко.
Міністр нагадав, що в Херсонській області "червоний" рівень епіднебезпеки діє вже 30 днів, що фактично становить той же час, встановлений минулою хвилею коронавірусу.
"Тобто вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам йти середньостатистичними темпами", - сказав Ляшко.
Зазначимо, Херсонщина першою в Україні потрапила до "червоної" зони карантину під час нинішньої хвилі коронавірусу.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 308 жителів країни. Крім того, зафіксовано новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За минулу добу зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було. Всього померли від коронавірусу майже 78 тисяч українців.
Станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021 року, в Україні зафіксували 833 летальних випадки - це був попередній антирекорд смертей за добу.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
Коли закінчиться карантин
У 18 областях України діє жорсткий карантин. У трьох регіонах коронавірусні показники почали істотно поліпшуватися. За даними МОЗ, рівень епіднебезпеки знижується, а це означає, що деякі області незабаром можуть вийти з "червоної зони". Першими "щасливчиками" можуть стати Луганська, Волинська та Херсонська області.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що дві області України найближчим часом можуть вийти з червоної зони карантину. Це Херсонщина і Луганщина.
У київських школах через "червону" зону продовжили дистанційне навчання. У КМДА заявили, що школярі Києва зможуть повернутися за парти лише після спаду захворюваності на на COVID-19 серед дітей.
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