У МОЗ заспокоїли: в Україні немає підтверджених випадків смертей через COVID-вакцинацію

Зв'язок між смертю та щепленням Не встановлено / УНІАН

В Україні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку смерті, яка настала в результаті вакцинації від COVID-19. Всі проведені в Україні розслідування смертей не виявили зв'язку з щепленням від коронавірусу, заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін,

Кузін зазначив, що згідно зі спостереженнями у країні близько 0,018% вакцинованих людей мали несприятливі події після щеплення. Більшість несприятливих подій після імунізації – це легкі випадки, передає пресслужба МОЗ.

"Летальних випадків протягом 30 днів після імунізації було 124. Тобто це випадки, коли людина мала вакцинацію в анамнезі і вона померла протягом 30 днів після проведення вакцинації", – сказав він, зауваживши при цьому, що такі випадки підлягають окремому розслідуванню.

На завершення головний санітарний лікар України додав, що вакцинація, як і раніше, є найефективнішим методом протидії коронавірусної інфекції. Про це свідчить той факт, що 98% всіх тяжкохворих пацієнтів на COVID-19 не вакциновані.

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Нагадаємо, що за минулу добу, 14 листопада, в Україні виявили 10 802 хворих COVID-19. З них захворіли 764 дитини та 132 медпрацівники. Це досі високі показники, але вони нижчі у порівнянні з минулим тижнем.

У квітні цього року у Львівській області помер 63-річний чоловік, який напередодні отримав щеплення вакциною Covishield. Його смерть була зареєстрована як НППІ, оскільки летальний випадок стався протягом 30 днів після щеплення.

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