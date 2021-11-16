У МОЗ назвали термін, протягом якого настає смерть від коронавірусу

Моторошні кадри з антиковидних лікарень / facebook.com/moz.ukr

Глава МОЗ Віктор Ляшко розповів про те, скільки часу проходить між першими ознаками коронавірусу і настанням смерті.

В його словами, середній період між появою перших симптомів у пацієнтів з COVID-19 до смерті у жовтні 2021 року становив 14 днів.

Також він зазначив, що смертність - це відкладений показник, який може продовжувати зростати протягом двох тижнів навіть після стабілізації захворюваності.

"Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація і через деякий час може бути летальний наслідок", – додав міністр.

читайте такожЛікар перерахував симптоми коронавірусу, при яких варто негайно звернутися в лікарнюЛяшко підкреслив, що незважаючи на величезну кількість померлих, пандемія в Україні розвивається "середньостатистичними темпами" і стримують її виключно карантинні обмеження.

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Нагадаємо, Віктор Ляшко заявив, що протягом минулих трьох місяців вакциновані в п'ять разів рідше потрапляли до лікарні з коронавірусом.

Також раніше у МОЗ анонсували введення нових "коронавірусних" документів. Йдеться про сертифікат про одужання та дитячий covid-сертифікат.

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