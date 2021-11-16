Названо вагому причину для вакцинації від коронавірусу

Ляшко закликав до вацинації / УНІАН

Протягом трьох останніх місяців вакциновані особи госпіталізувалися в 5,2 рази рідше, ніж не вакциновані.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час онлайнбрифінгу, 94,3% госпіталізованих з коронавірусом не пройшли повний курс вакцинації, пише УНІАН.

"Дані за останні три місяці також вказують і на те, що вакциновані особи госпіталізуються в 5,2 рази рідше нещеплених", - сказав міністр.

Тим часом, на сьогоднішній день в системі охорони здоров'я є понад 78 тис. ліжок, виділених під хворих з COVID-19, з них зайнято понад 49 тис.

А в цілому по країні відсоток зайнятих ліжок з киснем становить 64%.

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читайте такожЗеленський пообіцяв вакцинованим українцям по 1000 грн"Сьогодні у нас новий сумний рекорд за кількістю зареєстрованих летальних випадків серед хворих, яким був діагностований COVID - 838. Варто розуміти, що смертність є "відкладеним" показником і може продовжувати зростати протягом двох тижнів після стабілізації захворюваності", - додав глава МОЗ.

Нагадаємо, влада вирішила проткрыть спеціальні пункти вакцинації для українців у віці від 12 до 18 років.

Також раніше у МОЗ анонсували введення нових "коронавірусних" документів. Йдеться про сертифікат про одужання та дитячий covid-сертифікат.

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