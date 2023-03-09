Пес не відходить від розтрощеного ліжка господарів: росіяни вбили дві сім'ї на Львівщині

Російська ракета влучила 5 людей. До одного із загиблого подружжя приїхав родич, з яким вони святкували день народження.

Російські окупанти вдарили ракетами по Львівській області / Коллаж фото Суспільне, Telegram

Російські окупанти під покровом темряви вдарили ракетами по Золочівському району Львівської області. Росіяни вбили одразу дві сім'ї, які у цей момент просто мирно спали. З'явилися деталі з місця кривавої трагедії, повідомляє ТСН.

Російська ракета забрала життя одразу 5 людей з двох будинків. У одному з них жило подружжя - 51-річна жінка та 55-річний чоловік. Їхні діти виїхали із села. До чоловіка та жінки, які жили в іншому будинку, приїхав родич. Повідомляється, що родина жила у місті, але згодом переїхала до села, бо була переконана, що там буде безпечніше.

Сестра однієї із загиблих розповіла подробиці цієї трагедії. Після влучання ракети одразу спалахнула пожежа. Російська ракета знищила 4 будинки. Від ударної хвилі затрусилися й інші будинки в селі.

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"Лягли спати. З цієї сторони якраз кімната була. Їх тут привалило, якби були в там тій кімнаті, то може б були живі. Моя сестра та два швагри (загинули - Главред). В одного швагра (чоловік сестри - Главред) вчора був день народження, 63 роки. Моїй сестрі було 55 років", - сказала Оксана Остапенко.

На місці трагедії біля ліжка загиблих господарів досі сидить сумний пес. Він єдиний, хто вижив.

Через атаку пошкоджені й інші будинки. Люди не змогли вчасно сховатися, бо у селі нема системи оповіщення. Один із чоловіків дивом вижив. Він переконаний, що все завдяки його літній кухні, у якій вирішив поспати цієї ночі. Якби ліг у хаті, то міг би загинути, каже він. Тоді він вставав, щоб вгамувати свою вівчарку, бо собака весь час гавкала.

"Я встав і кажу: "Тихо будь". Я її втихомирив. Ліг далі… Все нормально, вона втихомирилась… Потім знову, і я знову виходжу, знову її втихомирив. А тоді "хлоп". В кухні я був. Якби я був тут у хаті, то ви б мене вже сьогодні не бачили", розповів чоловік.

Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресор Росія масово атакувала Україну ракетами в ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Подекуди вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях і Києві були "прильоти".

У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% були без опалення.

В результаті ракетної атаки вже відомо про шістьох загиблих. П'ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. Також є постраждалі і руйнування.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 і Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.

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