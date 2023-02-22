"Весела нічка" у Маріуполі: пропагандисти скаржаться, що ЗСУ б'ють по окупантах "чимось новеньким"

Російський пропагандист Іван Утенков зізнався, що не очікував бомбардувань захопленого Маріуполя, мовляв, окупанти туди "вливають багато грошей".

Пропагандист Іван Утенков поскаржився, що ЗСУ б'ють по окупантах "чимось новеньким" / Фото: УНІАН, скріншот

Минулої ночі в тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія потужних вибухів. Російські пропагандисти явно не очікували такого розвитку подій та скаржаться, що захисники України завдають ударів по об'єктах ворога "чимось новеньким".

Зокрема, пропагандист Іван Утенков зізнався, що шокований через "веселу нічку", яку влаштували окупантам ЗСУ.

"Що стосується Маріуполя, я, чесно, в шоці, що його взагалі почали бомбити. Ми настільки його щільно забудовуємо, стільки туди вливають грошей, що мені здавалося, що є якась домовленість щодо того, що це місто обійде стороною все, що відбувається", – видав кремлівський пропагандист.

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За його словами, прогриміли понад 30 вибухів, причому "бити точно почали чимось новеньким". Утенков припустив, що ЗСУ застосували нові види боєприпасів для РСЗВ.

Російський пропагандист Іван Утенков / скріншот

"Бавовна" в окупованому Маріуполі

Увечері 21 лютого в Маріуполі пролунала серія вибухів. За даними Маріупольської міськради, їх було не менше 11-ти. Частина з них, ймовірно, це робота ворожої протиповітряної оборони.

Як повідомляв радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, знищено місце базування окупантів і склад з боєкомплектом в аеропорту. Росіянам довелося підняти в небо авіацію.

Також в ніч на 22 лютого місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи по всій лінії фронту. Крім Маріуполя вибухи лунали в окупованих Донецьку, Макіївці, Харцизьку, Дебальцевому та Іловайську.

Нагадаємо, раніше в Маріуполі російські окупанти влаштували перестрілку один з одним. Це сталося в ніч на понеділок, 6 лютого. Причиною стрілянини міг бути алкоголь. Таким чином, алкоголь вже "став союзником опору".

Раніше в Маріуполі партизани знищили російського загарбника з окупаційної адміністрації, ще один отримав поранення. В районі окупаційної адміністрації був підірваний автомобіль ВАЗ білого кольору, перефарбований в болотний камуфляж.

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