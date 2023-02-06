Криваві розбірки у Маріуполі: окупанти влаштували перестрілку між собою

Стрілянина відбулася на лівобережжі окупованого міста. Радник мера Маріуполя розповів про причини.

У Маріуполі окупанти влаштували перестрілку між собою/ Міноборони РФ, Радіо Свобода

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині російські окупанти влаштували перестрілку один з одним. Це сталося у ніч на понеділок, 6 лютого.

Про інцидент повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram. Він зазначає, що причиною стрілянини міг бути алкоголь. Таким чином, алкоголь уже "став союзником спротиву", каже Андрющенко.

"Вночі окупанти влаштували перестрілку. Знов. Лівобрежжя, Морський бульвар в районі ранкового ринку російські військові стріляли зі стрілецької зброї по російських військових. Алкоголь в Маріуполі як союзник спротиву. Хорошо", – написав радник міського голови Маріуполя.

Це вже не вперше російські окупанти влаштовують розбірки один з одним в Маріуполі під дією алкоголю. На початку січня загарбники влаштували в Маріуполі погоню із застосуванням стрілецької зброї. 2 січня буряти і російські окупанти почали стріляти один в одного, в результаті чого застрелили одного з росіян.

Нагадаємо, у Маріуполі партизани знищили російського загарбника з окупаційної адміністрації, ще один отримав поранення. В районі окупаційної адміністрації був підірваний автомобіль ВАЗ білого кольору, перефарбований в болотний камуфляж.

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