Верховна Рада розгляне п'ять версій законопроєкту про мобілізацію: деталі

У Верховній Раді України зареєстровано п'ять законопроєктів про мобілізацію, які розгляне комітет парламенту з національної безпеки.

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П'ять версій законопроекту про мобілізацію внесено до ВР / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У Верховну Раду України внесено п'ять різних версій законопроєкту щодо змін у систему мобілізації. Комітет парламенту з національної безпеки 9 січня має прийняти рішення щодо документу. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

"Станом на ранок вже в Раді п'ять версій законопроєту про мобілізацію (урядовий і чотири альтернативних). Сьогодні строк подачі альтернативних законопроектів закінчився, тому напевно це весь перелік", - написав Железняк.

Нардеп зауважив, що одна з версій є урядовою, а решта – альтернативні. Строк подачі альтерантивних версій вже минув.

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П'ять версій законопроекту про мобілізацію / Фото: t.me / yzheleznyak

Згідно з регламентом Ради, з сьогоднішнього дня, 9 січня, можна розпочати розгляд цього закону. Наразі триває закрите обговорення у спікера з фракціями стосовно закону.

"На 10:00 вже призначений комітет з питань оборони, де і буде прийнято рішення по законопроєкту. Притому досі невідомо, яке воно буде", - додав він.

Розгляд законопроекту про мобілізацію

Нагадаємо, 4 січня комітет Верховної Ради з національної безпеки почав розгляд законопроєкту про рекрутинг і мобілізацію. Процес у комітеті триватиме декілька днів.

Як повідомляв Главред, у Верховній Раді виникли суперечки стосовно нового законопроєкту про мобілізацію. Обговорюється питання про чоловіків за кордоном, можливість їх повернення та економічні обмеження. Терміни демобілізації також є спірним пунктом.

Також народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що комітет із соціальної політики ВР не підтримує урядовий законопроєкт у тому вигляді, в якому він був поданий. Тому комітет рекомендував доопрацювати законопроєкт.

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