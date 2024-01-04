Профільний комітет Ради почав розгляд законопроекту про мобілізацію: що відомо

Для відповіді на питання депутатів, на засіданні профільного комітету Верховної Ради присутні Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров.

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На засіданні присутні головком Валерій Залужний та міністр оборони України / Колаж Главред, фото: УНІАН

Сьогодні Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки починає розгляд законопроєкту про рекрутинг, мобілізацію та проходження служби. Процес розгляду законопроекту в комітеті триватиме кілька днів. Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія у своєму Телеграмі.

Зокрема, він зазначив, що на засіданні комітету присутні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Шаптала та міністр оборони України Рустем Умєров. Арахамія додав, що у депутатів від виборців є багато запитань щодо мобілізації.

"Сьогодні на комітеті приступили до розгляду нового закону про мобілізацію. Обговорення разом із командуванням ЗСУ та представниками Міністерства Оборони триватиме кілька днів", - написав Арахамія. відео дня

Що кажуть в ЗСУ?

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону заявив, що наразі в Україні не відбувається посилення мобілізації. Здійснюються стандартні заходи з оповіщення. Він також зазначив, що мобілізація в Україні триває без змін з лютого 2022 року.

"Здійснюють стандартні заходи оповіщення в громадських місцях. Тобто де законом не заборонено, там відповідно представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. Зараз якихось посилень чи послаблень немає", - пояснив Фітьо.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, комендатура та поліція Київської області отримали вказівку шукати осіб, які порушують закон України про мобілізацію на блокпостах. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов висловив пропозицію проводити мобілізацію в Україні за допомогою лотереї або жеребкування.

У "Слузі народу" заявляють, що законопроект про посилення мобілізації в його початковому вигляді, який викликав значну критику в суспільстві, не буде розглядатися Верховною Радою. Замість нього депутати готують "компромісний" варіант.

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