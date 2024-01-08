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Комітет ВР ухвалив рішення щодо законопроєкту про мобілізацію: нардеп розкрив деталі

Юлія Закрепа
8 січня 2024, 19:43
Комітет із соціальної політики Верховної Ради не згодний із деякими пунктами та прийняв наступне рішення - читайте в матеріалі.
Комітет ВР ухвалив рішення щодо законопроєкту про мобілізацію: нардеп розкрив деталі
ВРУ ухвалила рішення про мобілізацію / колаж: Главред, фото: УНІАН

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що 8 січня комітет із соціальної політики Верховної Ради прийняв наступне рішення щодо урядового законопроєкту про мобілізацію. Воно є одноголосним.

Народний депутат на своїй сторінці у Facebook повідомив, що урядовці прийняли декілька рішень.

  • Рекомендувати головному комітету по цьому законопроєкту (комітету з національної безпеки й оборони) доопрацювати урядовий законопроєкт з урахуванням альтернативних законопроєктів (включно з тим, який подав Гончаренко) та пропозицій Міністерства з питань соціальної політики.
  • Розробити окремий законопроєкт про звільнення строковиків, який би враховував в тому числі пропозицію нардепа про їхнє звільнення впродовж 2 місяців.

"Тобто і цей комітет Ради не підтримує прийняття урядового законопроєкту в тому вигляді, в якому він поданий", - підсумував Гончаренко.

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Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових. Давид Арахамія заявив, що військове керівництво внесло запит про мобілізацію 500 тисяч військових. Парламент очікує готовий документ.

Профільний комітет Ради почав розгляд законопроекту про мобілізацію. Для відповіді на питання депутатів, на засіданні профільного комітету Верховної Ради присутні Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив проти мобілізації ув'язнених і судимих, однак наголосив на збільшенні мобілізованих. За словами неназваного нардепа, Залужний запевняв політиків, що Генштаб берегтиме кожне життя.

ЗСУ хочуть розширити категорії громадян для мобілізації. У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ розповіли про додаткові три категорії, які підлягають мобілізації та кого можуть призвати до війська.

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