Верховна рада потрапила до "червоної" зони: які обмеження діятимуть для депутатів

Постанову депутати повинні прийняти на позачерговій сесії
Починаючи з 15 листопада до Верховної Ради пускатимуть тільки з Covid-сертифікатами.
Відповідну постанову депутати повинні прийняти на позачерговій сесії. Якщо довідки про щеплення немає, то можна буде надати ПЛР-тест або тестування на антиген, пише "ТСН".
Обмеження стосуватимуться і народних депутатів, і працівників апарату ВР, і журналістів.
Зараз на коронавірус хворіють сім народних депутатів. Також відомо, що в стінах парламенту працюватимуть мобільні бригади, які будуть прищеплювати і проводити експрес-тести на COVID-19.
Поруч з парламентом відкриють ще кілька пунктів вакцинації, де зможуть зробити щеплення всі бажаючі.
Карантин в Україні: тільки два регіони залишилися в "жовтій" зоні
Станом на 2 листопада в "червону" зону карантинних обмежень через епідемію коронавірусу вже потрапили 15 областей України. У "жовтій" зоні залишилися тільки два регіони.
Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах
Зелена зона – обмеження:
- Масочний режим;
- Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
- Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.
Жовта карантинна зона – обмеження:
- Всі обмеження зеленої зони;
- Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
- У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
- Заборонена робота хостелів;
- Не проводиться планова госпіталізація;
- Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.
Помаранчева зона карантину – обмеження:
- Заборонено роботу турбаз та хостелів;
- У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
- Припинено планову госпіталізацію;
- Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
- У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
- Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.
Червона зона карантину – обмеження:
- Не працює громадський транспорт;
- Не працюють навчальні заклади;
- Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
- Не працюють заклади культури;
- Не працюють непродовольчі магазини та ринки.