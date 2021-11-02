Верховна рада потрапила до "червоної" зони: які обмеження діятимуть для депутатів

Нові правила в Раді починають діяти з 15 Листопада / УНІАН

Починаючи з 15 листопада до Верховної Ради пускатимуть тільки з Covid-сертифікатами.

Відповідну постанову депутати повинні прийняти на позачерговій сесії. Якщо довідки про щеплення немає, то можна буде надати ПЛР-тест або тестування на антиген, пише "ТСН".

Обмеження стосуватимуться і народних депутатів, і працівників апарату ВР, і журналістів.

Зараз на коронавірус хворіють сім народних депутатів. Також відомо, що в стінах парламенту працюватимуть мобільні бригади, які будуть прищеплювати і проводити експрес-тести на COVID-19.

Поруч з парламентом відкриють ще кілька пунктів вакцинації, де зможуть зробити щеплення всі бажаючі.

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