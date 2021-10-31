Потужний удар коронавірусу: більшість областей України – у "червоній" зоні

В Україні розширили "червону" зону карантину / pixabay

До "червоної" зони карантинних обмежень через епідемію коронавірусу вже потрапили 15 областей України.

У "жовтій" зоні залишилися тільки два регіони, свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я в неділю, 31 жовтня.

У порівнянні з попередніми днями, в "червону" зону потрапили більшість областей України.

"Червона" зона карантину:

Херсонська область;

Одеська область;

Запорізька область;

Донецька область;

Дніпропетровська область;

Сумська область;

Миколаївська область;

Рівненська область;

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область;

Львівська область.

"Помаранчева" зона карантину:

Вінницька область;

Волинська область;

Полтавська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

місто Київ.

"Жовта" зона карантину:

Кіровоградська область;

Закарпатська область.

/ moz.gov.ua

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 17 430 осіб, з них - 1108 дітей та 178 медпрацівників. При цьому в лікарні госпіталізовано 5663 людини.

Як повідомили в МОЗ, за добу 30 жовтня, в Україні померли 336 осіб. Водночас видужали 5269 осіб.