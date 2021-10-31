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Потужний удар коронавірусу: більшість областей України – у "червоній" зоні

31 жовтня 2021, 11:57

Тільки два регіони України залишилися в "жовтій" зоні карантинних обмежень.

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В Україні розширили "червону" зону карантину / pixabay

До "червоної" зони карантинних обмежень через епідемію коронавірусу вже потрапили 15 областей України.

У "жовтій" зоні залишилися тільки два регіони, свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я в неділю, 31 жовтня.

У порівнянні з попередніми днями, в "червону" зону потрапили більшість областей України.

"Червона" зона карантину:

  • Херсонська область;
  • Одеська область;
  • Запорізька область;
  • Донецька область;
  • Дніпропетровська область;
  • Сумська область;
  • Миколаївська область;
  • Рівненська область;
  • Житомирська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернігівська область;
  • Львівська область.

"Помаранчева" зона карантину:

  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Полтавська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область;
  • місто Київ.

"Жовта" зона карантину:

  • Кіровоградська область;
  • Закарпатська область.
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/ moz.gov.ua

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 17 430 осіб, з них - 1108 дітей та 178 медпрацівників. При цьому в лікарні госпіталізовано 5663 людини.

Як повідомили в МОЗ, за добу 30 жовтня, в Україні померли 336 осіб. Водночас видужали 5269 осіб.

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