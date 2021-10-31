Потужний удар коронавірусу: більшість областей України – у "червоній" зоні

Тільки два регіони України залишилися в "жовтій" зоні карантинних обмежень.
До "червоної" зони карантинних обмежень через епідемію коронавірусу вже потрапили 15 областей України.
У "жовтій" зоні залишилися тільки два регіони, свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я в неділю, 31 жовтня.
У порівнянні з попередніми днями, в "червону" зону потрапили більшість областей України.
"Червона" зона карантину:
- Херсонська область;
- Одеська область;
- Запорізька область;
- Донецька область;
- Дніпропетровська область;
- Сумська область;
- Миколаївська область;
- Рівненська область;
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Хмельницька область;
- Чернігівська область;
- Львівська область.
"Помаранчева" зона карантину:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Полтавська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- місто Київ.
"Жовта" зона карантину:
- Кіровоградська область;
- Закарпатська область.
Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 17 430 осіб, з них - 1108 дітей та 178 медпрацівників. При цьому в лікарні госпіталізовано 5663 людини.
Як повідомили в МОЗ, за добу 30 жовтня, в Україні померли 336 осіб. Водночас видужали 5269 осіб.
Автор: Олексій Тичина