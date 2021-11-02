Як отримати в "Дії" електронний сертифікат ПЛР-тесту на COVID-19-інструкція від Кабміну

Як отримати в "Дії" електронний сертифікат ПЛР-тесту на COVID-19 / Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації спільно з МОЗ та Національною службою охорони здоров'я України запускає бета-тестування covid-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів в мобільному додатку "Дія". Таке повідомлення було опубліковано на офіційному сайті Кабміну.

Сертифікат діятиме 72 години з моменту здачі аналізу. Поки протестувати можна ПЛР-тести з чотирьох лабораторій — Діла, Ескулаб, Смартлаб і Дніпролаб. У відомстві обіцяють незабаром підключити й інші лабораторії.

Згенерувати результат можна абсолютно так само, як і COVID-сертифікат про вакцинацію. Після оновлення програми в PlayMarket, AppStore або AppGallery в "Дії" потрібно натиснути кнопку "послуги", вибрати "COVID-сертифікати" і натиснути "згенерувати сертифікат".

Після того як людина погоджується на передачу даних з "електронної системи охорони здоров'я", дані повинні підтягнутися автоматично. Сертифікат з'явиться поруч з іншими цифровими документами в додатку. Процес займає кілька хвилин.

До слова, в даний час діі також доступні: міжнародний, "жовтий" і "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. Жовтий сертифікат генерується після однієї дози вакцини від коронавірусу і дійсний 120 діб. А термін дії міжнародного і зеленого становить рівно один рік з моменту вакцинації.

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Нагадаємо, раніше в українському МОЗ розповіли, за яких умов COVID-сертифікат в країні повинен бути анульований.

За словами заступника керівника відомства Марія Карчевич, якщо буде доведено, що медичний запис недостовірний, він повинен бути скасований і сертифікат повинен бути анульований.

"Це, очевидно, відбудеться після того, як доведена вина і сам факт підробки даних. Випадків позбавлення сертифікатів поки не було", - зазначила вона.