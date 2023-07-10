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НАТО готується до війни з РФ, вперше затверджено план оборони - Reuters

Ангеліна Підвисоцька
10 липня 2023, 23:06 оновлено 10 липня, 23:12
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Раніше НАТО не затверджувало план оборони, бо не бачило зовнішньої загрози і ймовірності нападу на країни-члени Альянсу.
НАТО, Путін
НАТО готується до війни з РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

В НАТО серйозно ставляться до ймовірної війни з путінською Росією і навіть готуються до можливого зіткнення. Учасники Альянсу вперше затвердили план оборони на випадок російського вторгнення. Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що протягом десятиліть НАТО не бачило необхідності у великомасштабних планах оборони, адже до цього не було реальної загрози від РФ. Альянс переглянув свою позицію після повномасштабного вторгнення в Україну.

У НАТО намагалися затвердити плани оборони, але їх блокувала Туреччина через формулювання, які стосувалися географічних місць, таких як Каїр.

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Варто відзначити, що згідно з цими планами країни НАТО отримають вказівки про те, як удосконалювати збройні сили і матеріально-технічне забезпечення.

"Необхідність фінансувати цей фундаментальний зсув є однією з причин, по якій лідери мають намір підвищити цільовий показник військових витрат Альянсу у Вільнюсі, зробивши поточну мету в 2% від національного ВВП мінімальною вимогою", – йдеться в повідомленні.

Повна реалізація планів НАТО може зайняти кілька років. Водночас стверджується, що Альянс зможе відразу вступити в бій, якщо буде така необхідність.

Можлива війна між НАТО і РФ

Раніше повідомлялося, що Німеччина хоче заблокувати заявку України на членство в НАТО. Уряд Шольца боїться, що цей крок може привести Альянс до війни з країною-агресором Росією.

Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов назвав причини погроз ударів РФ по країнах НАТО. Він зазначив, що Путін ніколи не буде атакувати країни НАТО, тим більше перебуваючи в такому хиткому становищі. Водночас він буде прагнути грати на демобілізацію, щоб "західники просто втомилися від підтримки України і почали тиснути на українське керівництво з тим, щоб воно погодилося домовлятися".

Політичний аналітик Олександр Кочетков заявив, що НАТО готується вступити у війну з РФ. Він зазначив, що країни НАТО дозрівають до того, щоб частина з них почала брати участь у бойових діях на боці України.

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