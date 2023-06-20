Лавров лякає НАТО продовженням війни в Україні

Сергію Лаврову не подобається, що Україна не погодилась "заморожувати" війну.

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Лавров погрожує НАТО / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров погрожує НАТО, яке в його хворій уяві нібито воює в Україні, та погрожує продовжувати так звану "СВО" в Україні.

Російському дипломатові дуже не сподобалося, що Україна не хоче "заморожувати" війну, про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Якщо НАТО вустами Столтенберга заявляє, що вони проти "заморожування" конфлікту, то вони хочуть воювати, ми до цього готові. Ми давно зрозуміли цілі НАТО в ситуації навколо України, ці цілі формувалися довгі роки, і НАТО намагається їх реалізувати", - заявив голова МЗС РФ.

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Вступ України до НАТО

Нагадаємо, що до НАТО може вступити частина України. На Заході розглядають сценарій, згідно з яким до Північноатлантичного альянсу (НАТО) можуть прийняти лише частину України, як це колись було із Західною Німеччиною 1955 року.

Зеленський назвав головну перешкоду з боку Альянсу щодо вступу України до НАТО. Через агресію країни-окупанта РФ гарантії безпеки важливі не тільки для України, а й для її сусідів, наголосив український лідер.

Україна не приєднається до НАТО найближчим часом. В Альянсі розглядають варіанти альтернативи, які могли б "допомогти Україні і дати їй не 100-відсотковий, але такий же ефект, як НАТО".

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