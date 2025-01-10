Вашингтон не дав ЗСУ добити росіян під Херсоном: у США розкрили важливі деталі

ЗСУ мали переслідувати відступаючих росіян і завдати масованих ударів, але цього не сталося.

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З'явилися подробиці боїв за Херсон / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, УНІАН

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Страх США перед ядерною зброєю змусив ЗСУ утриматися від атак

ЗСУ могли завдати ударів по росіянах, які відступають

США сприяли тому, щоб ЗСУ дозволили спокійно відступити з Херсона 30-ти тисячному угрупованню армії країни-агресора РФ у 2022 році.

Як пише американський автор Боб Вудворд після спілкування з чиновниками США в книжці "Війна" (Woodward Bob: War), коли українська армія восени 2022 р. звільняла Херсон, американська розвідка попередила, що ризик ядерного удару підвищиться, якщо росіяни втратять основні сили під час відступу з міста, повідомляє ZN.UA.

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Згідно з планом української армії, ЗСУ мали переслідувати росіян, які відступали, і завдати масованих ударів, але цього не сталося - росіяни відступили без значних втрат, стверджує автор.

Виявилося, що перед відходом російського ворога американці попередили президента Джо Байдена, що обстріл ЗСУ по РФ може призвести до 50% ймовірності ядерного удару з боку Путіна, пише він.

Американці зателефонували начальнику генштабу ЗС РФ Валерію Герасимову, який пообіцяв голові Комітету начальників штабів ЗС США Марку Міллі, що в разі великих втрат під час відступу з Херсона буде застосовано ядерну зброю, зазначає письменник.

Після цього росіяни отримали свого роду гарантію безпеки і вийшли на лівий берег, переправивши всю свою техніку та особовий склад, а страх американців перед ядерною зброєю змусив ЗСУ утриматися від атак, внаслідок чого росіяни спокійно відійшли, зберігши 30 тисяч солдатів і техніку, стверджує він.

Вудворд додав, що страх американців перед ядерною зброєю змусив ЗСУ просто чекати, що дало змогу РФ зберегти сили, перегрупуватися і захоплювати великі території України.

/ Telegram

Раніше повідомлялося про те, що РФ лякає наступом на Херсон. Російські окупанти в Херсонській області здійснюють спроби висадитися на островах, однак шансів на успіх у них мало.

Як писав Главред із посиланням на ЗМІ, країна-агресор Росія планує почати бойові дії на правобережній частині Херсонщини. Рішення про наступ на Херсон нібито вже прийнято.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти на Херсонщині щодня проводять розвідку боєм і невеликими штурмовими групами намагаються прорвати оборону ЗСУ. Однак поки що ознак масштабної підготовки до форсування Дніпра немає.

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Звільнення Херсона від російської окупації З 3 березня до 11 листопада 2022 року Херсон був окупований Росією. 9 листопада 2022 року в Херсоні було підірвано щонайменше п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів. Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включно з містом Херсоном, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону". 11 листопада ЗСУ увійшли в Херсон. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічали ЗСУ.

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