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Ситуація складна: росіяни хочуть захопити Куп'янськ та оточити ЗСУ - подробиці

Марія Николишин
26 грудня 2024, 10:37
1626
ЗСУ відбивають спроби російських окупантів просунутися на Харківському напрямку.
Ситуація складна: росіяни хочуть захопити Куп'янськ та оточити ЗСУ - подробиці
Росіяни хочуть захопити Куп'янськ / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, deepstatemap.live

Ключові тези:

  • Окупанти намагаються перетнути річку Вовча
  • Також росіяни хочуть взяти Куп'янськ, щоб оточити ЗСУ
  • Ситуація на Харківському напрямку складна, але контрольована

Армія країни-агресора Росії намагається перетнути річку Вовча, щоб просунутись до Куп'янська в Харківській області. Про це заявив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ДПСУ "Гарт" Олександр Даниленко в ефірі "КИЇВ24".

За його словами, росіяни хочуть взяти Куп'янськ, щоб зайти з тилу та оточити угруповання українських Збройних сил.

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Він додав, що ситуація на Харківському напрямку складна, але контрольована.

"Усі штурмові дії, що відбуваються у Вовчанську та околицях, направлені, щоб перетнути річку Вовча. Цього їм (росіянам, - ред.) дозволити не можна. По-перше, це створить передумови для створення так званої буферної зони. Також (окупанти - ред.) хочуть створити передумови для просування на Куп'янськ - зайти з тилу і оточити наше угрупування військ, яке захищає Куп'янськ. Ми протидіємо цим спробам", - наголосив Даниленко.

Він також підкреслив, що українські Сили оборони відбивають спроби російських окупантів просунутися на Харківському напрямку. Втім, ситуація під контролем.

Ситуація складна: росіяни хочуть захопити Куп'янськ та оточити ЗСУ - подробиці
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, військовий журналіст Богдан Мірошников повідомляв, що російська армія окупувала майже половину селища Дворічна на Куп'янському напрямку в Харківській області.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що на Херсонському напрямку щоденно фіксують від п’яти до семи спроб штурму. Водночас російські війська продовжують обстрілювати Херсон і населені пункти вздовж Дніпра.

Крім того, речник оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що війська країни-агресорки Росії намагаються прорватися у Покровськ, що у Донецькій області з метою оточення угруповання ЗСУ там.

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Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе

Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг.

27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія.

При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.
Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики.

Капітан Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОВСУ "Хортиця", який відповідає за цей напрямок, також каже, що
Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ важливі для росіян насамперед як логістичний хаб. За його словами, на базі міста окупанти, по-перше, можуть розмістити склади, ресурсні бази, штаби, військовослужбовців. По-друге, вони можуть створити там плацдарм для подальших наступів.

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