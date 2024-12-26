РФ лякає наступом на Херсон: у РНБО озвучили ключовий задум ворога

Мови про наступ на Херсон немає.

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Навіщо окупанти лякають наступом на Херсон / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, Міноборони РФ

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У Херсонській області росіяни намагаються проводити десантні операції на острови

ЗСУ ефективно знищують окупантів

Російські окупанти в Херсонській області здійснюють спроби висадитися на островах, однак шансів на успіх у них мало. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко в Telegram.

Він зазначив, що під час десантних операцій, армія РФ зазнає втрат.

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"Сили оборони їх знищують і дуже ефективно.", - підкреслив Коваленко.

Керівник ЦПД додає, що російські пропагандисти лякають наступом на саме місто Херсон, хоча мова про це не йде.

"Ключовий задум ворога, до якої наша армія готова - це ось ці спроби росіян групами на човнах десантуватися на певні ділянки островів. Також небезпеку для Херсона становлять їх дрони, артилерія та авіація, як і раніше.", - пояснив він.

Армія РФ активізувалася на Херсонщині - що відомо

Як писав Главред з посиланням на ЗМІ, країна-агресор Росія планує розпочати бойові дії на правобережній частині Херсонщини. Рішення про наступ на Херсон нібито вже ухвалено. Проводити операцію будуть підрозділи РФ, які восени 2022 року вже відступали з Херсонщини.

Нещодавно речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин інформував, що окупаційна армія Росії прагне захопити плацдарм на одному з островів або на правому березі Дніпра, щоб розмістити засоби для обстрілів Херсону та підрозділів ЗСУ.

Згодом він заявив, що окупанти на Херсонщині щоденно проводять розвідку боєм і невеликими штурмовими групами намагаються прорвати оборону ЗСУ. Проте наразі ознак масштабної підготовки до форсування Дніпра немає.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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