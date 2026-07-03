"Варшава більше не може": Туск висловився щодо відносин між Польщею та Україною

За словами глави польського уряду, позиція Польщі щодо підтримки України залишається незмінною.

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Туск висловився щодо відносин між Польщею та Україною / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

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Туск закликав польських політиків обережно висловлюватися щодо подальшої фінансової допомоги Києву

Гарні польсько-українські відносини відповідають взаємним інтересам

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну, однак очікує від Києва кроків, які допоможуть знизити напруженість у двосторонніх відносинах. Про це він повідомив у коментарі Polskie Radio 24.

За словами глави польського уряду, позиція Польщі щодо підтримки України залишається незмінною, зокрема в контексті майбутніх міжнародних переговорів. При цьому Туск закликав польських політиків обережно висловлюватися з питань подальшої фінансової допомоги Києву.

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"Україна воює, але Польща несе основне навантаження щодо захисту нашого кордону, водночас вона також захищає європейський кордон від загроз зі сходу, і тому до неї слід ставитися з особливою увагою", - підкреслив прем’єр-міністр.

Туск також зазначив, що вже спостерігає ознаки того, що українське керівництво усвідомлює наслідки загострення двосторонніх відносин. За його словами, у Києві починають розуміти, що подальша ескалація не відповідає інтересам обох країн і вимагає пошуку взаємоприйнятних рішень.

"Слід шукати шляхи для чесної розмови про минуле і не варто ескалувати цю напруженість", - зауважив Туск.

Він додав, що добрі польсько-українські відносини відповідають взаємним інтересам, але для цього необхідна взаємна добра воля.

"Варшава більше не може бути єдиною, хто постійно демонструє добру волю. Але я б хотів, щоб ця жорстка позиція не супроводжувалася презирством чи ворожістю, бо це ні до чого значущого не приведе", - підкреслив польський прем’єр.

У чому причина антиукраїнських заяв Польщі - думка експерта

Керівник Центру досліджень Росії, дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю "Главред" розповів, що справжні мотиви конфлікту слід шукати не в подіях минулого і не в суперечках навколо назв військових формувань. За його словами, ключ до розуміння ситуації лежить у зовсім іншій площині.

"Відповідь лежить на поверхні. Мова йде не про історію, не про УПА і не про Армію Крайову - мова йде про політику", - підкреслив Огризко.

Експерт переконаний, що польські провладні кола свідомо розігрують чутливу для обох народів тему заради зміцнення власних позицій серед прихильників. На його думку, лідерські амбіції глави Польщі підштовхують його до дедалі радикальніших кроків у цьому напрямку.

"Насправді Навроцький націлився на майбутні вибори і саме на антиукраїнській істерії планує будувати свою майбутню політичну кар’єру. Вибори в Польщі відбудуться наступного року, тому нинішня ситуація - це своєрідний старт політичної кампанії, яку Навроцький розпочинає вже зараз", - додав дипломат.

Відносини між Україною та Польщею - новини за темою

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко висловився щодо перспектив українсько-польського співробітництва. Він наголосив, що економічні вигоди Польщі від війни в Україні суттєво впливають на подальший характер двосторонніх відносин між державами. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що міністр закордонних справ України Андрій Сібіга під час ефіру національного телемарафону заявив про намір Києва дзеркально реагувати на недружні кроки партнерів. За його словами, дзеркальні заходи у зовнішній політиці допоможуть захистити національні інтереси України в найкоротші терміни.

Як раніше повідомляв "Главред", президент Польщі Кароль Навроцький висловив свою позицію щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Президент Польщі звернув увагу на складні обставини позбавлення Зеленського найвищої нагороди та закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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Про особу: Дональд Туск Дональд Францішек Туск (нар. 22 квітня 1957 р., Гданськ, ПНР) - польський політик кашубського походження, прем’єр-міністр Польщі (2007–2014; з 2023), голова Європейської Ради (2014–2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність", - пише Вікіпедія.

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