Хто отримує найбільшу вигоду з війни на Близькому Сході: Туск назвав країну

Дар'я Пшеничник
8 березня 2026, 12:51
Туск зазначив, що через дефіцит нафти Вашингтон може бути змушений пом’якшити або навіть скасувати санкції проти РФ.
Вплив війни в Ірані на безпекову та економічну ситуацію в Європі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • Ескалація на Близькому Сході вигідна Кремлю
  • Туск попереджає про ризик пом’якшення санкцій
  • Стрибок цін на енергоносії лише посилює Росію

відео дня

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оприлюднив жорстку заяву щодо наслідків війни на Близькому Сході, наголосивши, що найбільшим бенефіціаром хаосу в регіоні стає Росія. Про це він написав у своєму акаунті в соцмережі X.

У повідомленні Туск підкреслив, що ескалація конфлікту спричиняє різкі коливання на енергетичних ринках, а стрибок цін на нафту та газ створює сприятливі умови для Кремля. За його словами, зростання невизначеності та дефіцит енергоносіїв посилюють економічний тиск на Захід і водночас зміцнюють позиції Москви.

Польський прем’єр також зауважив, що у разі подальшого поглиблення кризи Вашингтон може опинитися перед необхідністю перегляду санкційної політики щодо російської нафти. Такий сценарій, на думку Туска, лише підсилює стратегічну вигоду РФ від затяжної нестабільності на Близькому Сході.

Риторичним запитанням "Хто тут справжній переможець?" він натякнув, що саме Кремль отримує економічні та політичні дивіденди від нинішньої ситуації, використовуючи глобальний хаос як інструмент впливу.

Заява пролунала на тлі чергового загострення в регіоні, де міжнародні аналітики прогнозують тривалий конфлікт із непередбачуваними наслідками.

Ще у січні 2026 року МЗС Польщі закликало громадян утриматися від поїздок до Ірану через критичний рівень небезпеки. Згодом Туск звернувся до поляків із терміновим попередженням про необхідність негайно залишити територію країни, наголосивши, що подальша ескалація може унеможливити будь-яку евакуацію.

Як РФ хоче використати війну в Ірані - думка дипломата

Главред писав, що за словами керівника Центру досліджень Росії, дипломата Володимира Огризка, загострення на Близькому Сході одразу викликало дискусії про можливі вигоди для Росії, передусім через потенційне зростання світових цін на нафту.

Однак реальний ефект від цієї кризи для Москви значною мірою залежить від тривалості конфлікту та його впливу на енергетичну інфраструктуру регіону. Конфлікт на Близькому Сході для Росії є давньою мрією.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Війна США та Ізраїлю проти Ірану - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп раптово накинувся на кореспондента через незручне питання. Йому не сподобалась тема, яка стосувалась Путіна та Ірану.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що є інформація про російську допомогу іранському режиму, зокрема повідомлення, що росіяни надають розвіддані режиму в Ірані, щоб коригувати удари по американцях.

Напередодні Дональд Трамп повідомив про можливість нанесення серйозного удару по Ірану, що може призвести до повного руйнування районів і знищення певних груп людей, які досі не розглядалися як цілі.

Про персону: Дональд Туск

До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

