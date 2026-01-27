Вагон вигорів дотла: РФ вдарила по поїзду з людьми, є жертви й поранені

Зафіксовано два влучання біля поїзда, ще одне - у вагон, в результаті сталася пожежа.

РФ завдала удару по поїзду з пасажирами / Колаж: Главред, фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Головне:

В результаті удару російських БПЛА по поїзду є загиблі та поранені

У поїзді перебувало понад 155 пасажирів

В результаті удару російських БПЛА по пасажирському поїзду Барвенково - Харків - Чоп є загиблі та поранені.

Трагедія сталася поблизу села Язикове Харківської області, повідомляє прес-служба облпрокуратури у вівторок.

"У поїзді перебувало понад 155 пасажирів. Станом на даний момент відомо про трьох загиблих. Також чоловік і жінка звернулися за медичною допомогою", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, зафіксовано два влучання біля поїзда, ще одне - у вагон. Сталася пожежа.

Прокурори спільно зі слідчими поліції документують військовий злочин, скоєний військовослужбовцями РФ.

Подробиці удару РФ:

У Харківській області після ворожого удару по пасажирському поїзду 27 січня один з вагонів вигорів дотла. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні російські війська завдали удару по пасажирському поїзду сполученням "Чоп-Барвінкове" недалеко від однієї зі станцій Барвінківської громади Ізюмського району. В результаті влучання сталася пожежа: горів один вагон і частково — ще один", — йдеться в повідомленні.

Реакція президента Зеленського

Президент Володимир Зеленський написав, що в будь-якій країні удар дронів по цивільному поїзду розглядався б однаково — виключно як тероризм.

"Це не мало б жодних сумнівів у кваліфікації ні в Європі, ні в Америці, ні в арабському світі, ні в Китаї, ні де б то не було. Немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні поїзда", - зазначив він.

За даними президента, в атакованому РФ поїзді було понад 200 осіб, а у вагоні, в який потрапив один з російських дронів, було 18 осіб.

"Загалом від цього удару трьома дронами станом на даний момент відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Ще чотирьох людей шукають рятувальники, двоє - поранені. Росія повинна відповідати за те, що вона робить. І це означає відповідальність не просто за удари по нашим людям, по нашому життю, а за саму можливість завдавати таких ударів. Росіяни значно збільшили можливості вбивати, тероризувати. Вони вкладаються в прогрес терору. І наша справа – і це те, що має об'єднати всіх нормальних людей світу – забезпечити прогрес захисту життя", – додав Зеленський.

РФ готує масований удар: важливе попередження

Росія, яка веде агресію проти України, завершує підготовку до масштабної атаки із застосуванням ракет і безпілотників і вже вибрала об'єкти для удару. За наявними даними, обстріл може відбутися наприкінці тижня або в перші дні наступного. Основним напрямком атаки, імовірно, стануть об'єкти енергетики та газової галузі України.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ обстріляла пасажирський поїзд у Харківській області. У вагонах перебувало 291 пасажир, людей оперативно евакуювали, на даний момент відомо про двох поранених.

Як повідомляв Главред, в ніч на 27 січня російські окупанти дронами атакували Одесу і область. У Хаджибейському районі зруйнована частина житлового будинку. Всі екстрені служби працюють на місцях влучень з самої ночі.

Крім того, цієї ночі Росія завдала удару по інфраструктурі Львівської області. За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих. Виникло задимлення в результаті згоряння нафтопродуктів.

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

