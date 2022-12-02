"Вагнерівців зачистили в нуль": у ЗСУ з'явилася башкирська рота - Арестович

На боці України воює башкирська рота / Колаж фото УНІАН , bashinform.ru

У складі Збройних сил України з'явилася рота з уродженцями Башкортостану. Кілька днів тому вона "розвалила" опорний пункт вагнерівців. Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.

Легіон "Свобода Росії", який складається з іноземців, зараз воює під Бахмутом в Донецькій області. Саме там знаходиться одне з найбільш "жарких" напрямків на фронті.

Башкирці змогли "зачистити" вагнерівців в нуль.

"До речі, в контратаці, яка була кілька днів тому, вони дуже круто розметелили опорний пункт вагнерівців. В нуль зачистили. Молодці хлопці, не перестають вражати ... Це вже ціла рота уродженців Башкирії. Окрема рота є, вони набралися і захотіли бути національним підрозділом у складі. Ну, будь ласка", - розповів Арестович.

Пізніше він додав, що башкирська рота не входить до складу легіону "Свобода Росії".

Також за даними Арестовича, на боці ЗСУ воює тюркська рота "Туран".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували відомого "вагнерівця" Георгія Корватовського. Окупант воював у складі Російської ПВК не тільки в Україні, але і в ряді інших країн. На одному з шевронів найманця був текст "бойовий бомж".

Нагадаємо, українські військові ліквідували на фронті окупанта Сергія Кодацького, який був засуджений за вбивство дружини і мав би зараз сидіти у в’язниці. Проте з виправного закладу він потрапив на війну в Україні – його завербували у ПВК "Вагнера".

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