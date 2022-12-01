Російські окупанти тікають із Запорізької області / Колаж фото Telegram, Радіо Свобода

Російські окупанти готуються до втечі із Запорізької області. Російське командування вже відводить окремі підрозділи ворога. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупанти готують до евакуації місцевих колаборантів - персонал окупаційних адміністрацій.

"За наявною інформацією, російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи і готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області. Так, з населеного пункту Михайлівка, виїхали підрозділи, які базувалися в місцевому відділенні поліції та одному з навчальних закладів", - йдеться у повідомленні.

Російські солдати вивозять награбоване в українців майно. У Пологах та Інженерному вони вже покинули квартири, у які були розселені. У Бурчаку окупанти проводять перепис населення для "добровільної евакуації".

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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