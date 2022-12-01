Російські окупанти тікають і намагаються вивести речі, які вони вкрали в українців.
Російські окупанти готуються до втечі із Запорізької області. Російське командування вже відводить окремі підрозділи ворога. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Окупанти готують до евакуації місцевих колаборантів - персонал окупаційних адміністрацій.
"За наявною інформацією, російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи і готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області. Так, з населеного пункту Михайлівка, виїхали підрозділи, які базувалися в місцевому відділенні поліції та одному з навчальних закладів", - йдеться у повідомленні.
Російські солдати вивозять награбоване в українців майно. У Пологах та Інженерному вони вже покинули квартири, у які були розселені. У Бурчаку окупанти проводять перепис населення для "добровільної евакуації".
Звільнення Херсона
9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.
Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".
Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.
Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.
У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.
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