"Я повинен співпрацювати з лідерами": Макрон збирається поговорити з Путіним

Макрон назвав Путіна лідером / Колаж фото Reuters, kremlin.ru

Президент Франції Еммануель Макрон оскандалився, заявивши, що він хоче поговорити по телефону з російським диктатором Володимиром Путіним. Річ у тім, що він вважає "директора" Росії "існуючим лідером". Про це повідомляє ABC News.

Макрон хоче зателефонувати Путіну відразу після того, як проведе переговори з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Телефонна розмова з російським диктатором може відбутися вже найближчими днями.

"Моє переконання і мій прагматичний підхід полягає в тому, що я повинен співпрацювати з існуючими лідерами і тими, хто керує країною", - сказав Макрон.

Нагадаємо, раніше Макрон дорікнув Україні у тому, що влада не хоче сідати за стіл переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, який розв'язав криваву війну проти українського народу.

"Я вважаю, що президент Путін зробив величезну помилку, почавши цю війну ... Путін керує, і він керує досить довго. Він знає своїх людей. Я вважаю, що він помилився. Хіба неможливо повернутися за стіл і про щось домовитися? Я думаю, що це ще можливо", - цинічно заявив Макрон.

Переговори України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше чітко заявляв, що Україна не вірить будь-яким заявам країни-агресора Росії про "перемовини". Тому Київ продовжуватиме проводити військову операцію для звільнення своїх територій, які захопили ворожі війська.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що контрнаступ сил оборони України триватиме і взимку. За його словами, ЗСУ не можуть зупинитися, інакше Захід втомиться від війни, а Росія просуватиме тему "діалогу" на своїх умовах.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що наразі жодних перемовин Москви і Києва не може бути. Він звинуватив Україну в нібито "небажанні говорити з Росією", але не сказав, що Росія прикривається "діалогом", щоб отримати паузу і потім піти в новий наступ на українську державу.

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