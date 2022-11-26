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Вагнерівці холоднокровно вбили 19 мобілізованих окупантів, бо ті "не хотіли вмирати першими"

26 листопада 2022, 06:07

105-х мобілізованих силою змусили йти у бій, показово вбивши чотирьох їхніх товаришів. Зі штурму повернулися лише 18, та й тих майже усіх добили вагнерівці.

Российские военные
Вагнерівці холоднокровно вбили 19 мобілізованих окупантів/ Telegram, "Радіо Свобода"

Найманці ПВК "Вагнера" влаштували жорстоку розправу з мобілізованими російськими окупантами через те, що вони не хотіли йти у бій першими. Загалом колишні ув’язнені, яких завербували воювати проти України у складі цієї ПВК, вбили 19 мобілізованих.

Конфлікт стався 18-19 листопада. Про це повідомляє "24 канал" із посиланням на джерела в українських спецслужбах.

На підкріплення до вагнерівців відправили 109 мобілізованих росіян. Проте коли їм уже через годину після прибуття наказали захопити лісосмугу, вони відмовилися йти у бій першими, заявивши, що вони "не штрафний батальйон".

Окупанти-новобранці пригрозили вагнерівцям, що поскаржаться керівництву на те, що до них неадекватно ставляться. Але зеки з ПВК "Вагнера", довго не думаючи, для придушення бунту просто розстріляли чотирьох солдатів, які протестували.

Інші, які були налякані після цього випадку, покірно пішли у бій. Штурм виявився невдалим, і зі 105 мобілізованих живими лишилися тільки 18.

Та і з цих 18-ти до ранку дожили лише троє. Вагнерівці ввечері підсипали наркотики у кашу мобілізованим, які вижили, після чого вночі показово зарізали 15 осіб. Трьох лишили живими.

Після цього випадку до вагнерівців відправили ще сотню мобілізованих, проте вони після спілкування із зеками уже не стали бунтувати.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували відомого "вагнерівця" Георгія Корватовського. Окупант воював у складі Російської ПВК не тільки в Україні, але і в ряді інших країн. На одному з шевронів найманця був текст "бойовий бомж".

Нагадаємо, українські військові ліквідували на фронті окупанта Сергія Кодацького, який був засуджений за вбивство дружини і мав би зараз сидіти у в’язниці. Проте з виправного закладу він потрапив на війну в Україні – його завербували у ПВК "Вагнера".

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