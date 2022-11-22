ЗСУ ліквідували вагнерівця, який розстріляв дружину і пішов вбивати українців/ Telegram

Українські військові ліквідували на фронті окупанта Сергія Кодацького, який був засуджений за вбивство дружини і мав би зараз сидіти у в’язниці. Проте з виправного закладу він потрапив на війну в Україні – його завербували у ПВК "Вагнера".

Кодацький, перебуваючи на посаді майора російської поліції, у 2017 році розстріляв автомобіль, у якому перебували його дружина і тесть. Жінка загинула на місці, а поранений тесть встиг виповзти з авто. Йому надали допомогу водії інших автомобілів, які стали свідками кривавого розстрілу. Про це розповідають російські пропагандисти.

Тесть встиг назвати ім’я нападника, і свідки повідомили цю інформацію поліції.

Майор поліції РФ на момент скоєння злочину був добряче напідпитку. Коли його затримували, він кричав "Я ж мент".

У 2018 році Кодацького засудили до 15 років позбавлення волі. Але у 2022 році його завербували їхати воювати в Україну у складі ПВК "Вагнера". Незадовго після цього його ліквідували у Луганській області.

При цьому після загибелі засудженого за вбивство дружини окупанта йому посмертно дали медаль "за відвагу" і присвоїли звання "героя Росії".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували відомого "вагнерівця" Георгія Корватовського. Окупант воював у складі Російської ПВК не тільки в Україні, але і в ряді інших країн. На одному з шевронів найманця був текст "бойовий бомж".

Як стало відомо, за два місяці ЗСУ знищили понад 500 зеків, завербованих "кухарем Путіна". За даними українського Центру вивчення та протидії гібридним загрозам виявлено та верифіковано понад двісті листів за підписом Андрія Трошева (одного з керівників ПВК "Вагнера") зі співчуттями родинам найманців Євгена Пригожина (кухаря Путіна). Всього станом на середину жовтня загинуло понад 500 зеків.

Читайте також: