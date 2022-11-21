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ЗСУ ліквідували "бойового бомжа" з ПВК Вагнер

21 листопада 2022, 06:53

Найманець вбивав людей в Грузії, на Донбасі, в Сирії, ЦАР, але був зупинений нашими захисниками.

Ліквідований "вагнеровец"
Ліквідований "вагнерівець" / Телеграм Анатолій Штефан

ВСУ ліквідували відомого "вагнерівця" Георгія Корватовського. Окупант воював у складі Російської ПВК не тільки в Україні, але і в ряді інших країн.

Як передавати офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц", окупант воював на українському Донбасі.

"Найманець ПВК "Вагнер" Георгій Корватовський ("Гога" - "Гоша") гастролював в Грузії, на Донбасі, в Сирії, ЦАР. Нарешті успішно демобілізований", - зазначив Штефан.

На одному з шевронів найманця був текст "бойовий бомж".

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ПВК Вагнер
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