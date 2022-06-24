"У живих не залишайте свідків": у Мережу потрапила бузувірська інструкція для окупантів

Окупанти з російської диверсійної групи "Русич" склали для своїх бойовиків детальну "інструкцію" з приводу того, як потрібно воювати в Україні.
Російські окупанти з групи диверсантів "Русич" з особливим цинізмом склали "інструкцію" щодо війни проти українців. Відповідний скріншот був опублікований в Мережі.
Крім іншого, окупанти рекомендують "не залишати свідків" всіх скоєних росіянами військових злочинів. Крім того, в тексті є поради не брати їжу у місцевих жителів, не називати їм своїх справжніх імен і по-максимуму ховати обличчя від камер спостереження.
Крім того, є рекомендації, якими мессенджерами користуватися, коли вставляти SIM-карту в телефон і як "шифрувати" номери в телефонній книжці, щоб уникнути дзвінків у разі потрапляння її в чужі руки.
Довідка. "Русич" - підрозділ російських найманців, об'єднаний на основі ідеології. Командує ним відомий фанатик Третього Рейху Олексій Мільчаков. Ці окупанти протягом декількох років брала участь у війні проти України на Донбасі, де була помічена в стратах військовополонених, а також брала участь у "військовій кампанії" РФ в Сирії.
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Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") писав, що бійці ЗСУ ліквідували чергового російського окупанта-хвалька, який заявляв, що Росія майже "перемогла" Україну - Олега Доброва
До того Штефан писав - українські бійці знищили колишнього слідчого з особливо важливих справ Російської прокуратури Сергія Краснікова, який пішов найманцем воювати проти українців.
За його інформацією, Красніков до виходу на пенсію був співробітником Центрального апарату Слідчого комітету РФ і дослужився до звання старшого радника юстиції (армійський аналог звання ‒ полковник).
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