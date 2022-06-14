Ніяких важливих справ більше: в Україні ліквідували російського прокурора-полковника

В Україні ліквідували російського прокурора-полковника/ УНІАН та Анатолій Штефан ("Штірліц")

Бійці ЗСУ знищили колишнього слідчого з особливо важливих справ Російської прокуратури Сергія Краснікова, який пішов найманцем воювати проти українців. Про це повідомив відомий блогер і офіцер української армії Анатолій "Штірліц" Штефан у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, Красніков до виходу на пенсію був співробітником Центрального апарату Слідчого комітету РФ і дослужився до звання старшого радника юстиції (армійський аналог звання ‒ полковник).

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Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") писав, що українські бійці знищили нового офіцера-начальника російських окупантів.

Цього разу нашими воїнами був ліквідований керівник штабу 336-ї бригади морпіхів російського Балтійського флоту полковник Руслан Ширін.

Пізніше стало відомо, що бійці ЗСУ в жорсткій битві з російськими агресорами ліквідували старшого лейтенанта-десантника Віктора Булатова - того, який закликав "влаштувати Бучу від Харкова до Львова".

Смерть окупанта підтвердив губернатор Архангельської області, звідки той був родом-Олександр Цибульський.

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