Ніяких важливих справ більше: в Україні ліквідували російського прокурора-полковника

Станом на середину червня 2022 року воїни ЗСУ ліквідували вже понад 32,5 тисячі солдатів і офіцерів-окупантів, кажуть в українському Генштабі.
Бійці ЗСУ знищили колишнього слідчого з особливо важливих справ Російської прокуратури Сергія Краснікова, який пішов найманцем воювати проти українців. Про це повідомив відомий блогер і офіцер української армії Анатолій "Штірліц" Штефан у своєму Telegram-каналі.
За його інформацією, Красніков до виходу на пенсію був співробітником Центрального апарату Слідчого комітету РФ і дослужився до звання старшого радника юстиції (армійський аналог звання ‒ полковник).
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Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") писав, що українські бійці знищили нового офіцера-начальника російських окупантів.
Цього разу нашими воїнами був ліквідований керівник штабу 336-ї бригади морпіхів російського Балтійського флоту полковник Руслан Ширін.
Пізніше стало відомо, що бійці ЗСУ в жорсткій битві з російськими агресорами ліквідували старшого лейтенанта-десантника Віктора Булатова - того, який закликав "влаштувати Бучу від Харкова до Львова".
Смерть окупанта підтвердив губернатор Архангельської області, звідки той був родом-Олександр Цибульський.
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