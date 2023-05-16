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ППО змінює позиції після пусків: Ігнат розкрив деталі нічної ракетної атаки РФ

Олексій Тесля
16 травня 2023, 10:45 оновлено 16 травня, 10:55
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Шість знищених "Кинджалів" - це вражаючий показник, каже речник Командування Повітряних сил.
Юрій Гнат, ЗРК Patriot
Юрій Ігнат прокоментував роботу ППО України / Фото : facebook.com/kpszsu, Вікіпедія

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував масовану ракетну атаку РФ в ніч на вівторок, 16 травня.

За його словами, всі шість збитих гіперзвукових ракет Х-47 "Кинджал" летіли на Київ, але були знищені протиповітряною обороною. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Робота дуже успішна. Шість "Кинджалів" - це вражаючий показник. Київ залишається в епіцентрі, столиця завжди була в пріоритеті росіян, тому її захищають серйозними засобами. Тут об'єкти інфраструктури та інші важливі державні об'єкти", — сказав він.

відео дня

Водночас він прокоментував ситуацію навколо публікації в Мережі блогерами і користувачами фото і відео роботи ППО України.

"Хіба ви цьому допоможете, при сьогоднішніх технологіях? Тут має тільки бути свідомість у людей. Нарешті, ворог і сам може це відзняти. Ви думаєте мало російських агентів ходить по території держави нашої? Крім того, ворог відстежує місця пусків за допомогою інших засобів", — сказав речник Повітряних сил.

Ігнат додав, що повітряна оборона по всій території України працює динамічно, після бойової роботи місця пусків і дислокації змінюються.

Дивіться відео - речник командування ЗС Юрій Ігнат прокоментував роботу ППО України:

Screenshot
Юрій Ігнат розповів про роботу ППО України / скріншот

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, близько 03: 30, у вівторок, 16 травня, російські окупанти атакували Україну з Північного, Південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31к було випущено шість аеробалістичних ракет Х - 47м2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр"-з кораблів у Чорному морі і три ракети наземного базування (з-400, "Іскандер-М").

Всі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

Крім того, в ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу Shahed-136/131, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – Орлан-10, SuperCum, повідомив Головком ЗСУ Валерій Залужний.

Більше новин:

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