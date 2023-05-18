Нічний ракетний удар по Україні: сили ППО збили 29 з 30 російських ракет

Російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак за різними напрямками. Атакували з моря, повітря та землі.

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У ніч на 18 травня сили ППО збили 29 російських ракет / Колаж: Главред, фото: t.me/andrii_nebytov

У ніч на 18 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні - випустили 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. 29 з них збиті захисниками українського неба.

У Повітряних силах України повідомили, що з 21.00 17 травня по 05.30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак за різними напрямками.

"З літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 і восьми Ту-95 випущені 22 крилатих ракети Х-101/Х-555. З кораблів у Чорному морі - 6 крилатих ракет "Калібр". А також дві крилаті ракети "Іскандер-К" з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні.

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Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено 29 крилатих ракет.

Також збиті 2 ударних БПЛА "Shahed-136/131" і два розвідувальних БПЛА.

Скільки ракет збили сили ППО в ніч на 18 травня / t.me/kpszsu

"Ще раз нагадуємо, що навіть при успішній роботі протиповітряної оборони уламки збитих в небі ракет обов'язково повертаються на землю та несуть серйозну загрозу життю людей. Під час повітряної тривоги дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть себе і своїх рідних", - додали у Повітряних силах.

Ракетний удар по Україні 18 травня

Вночі 18 травня російські окупанти атакували Україну ракетами і дронами. По всій країні оголошувалася повітряна тривога. Вибухи пролунали в Києві, Одесі, Харкові, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Всі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені. Зафіксовано падіння уламків у Деснянському та Дарницькому районах столиці.

Глава КОВА Руслан Кравченко повідомив, що фактів влучання російських ракет в області не зафіксовано. Постраждалих немає.

У кількох громадах виявлено падіння уламків у дворах. Є інформація про пошкодження декількох приватних будинків. На щастя, вони незначні – вибито вікна, пошкоджений шифер даху. Також уламками пошкоджено два автомобілі.

В Одесі є влучання по об'єкту промисловості на околиці міста. Одна людина загинула, двоє - отримали поранення. Всі вони - охоронці цього об'єкта, цивільні люди.

У Хмельницькій області є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. Обійшлося без постраждалих.

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