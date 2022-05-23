У ЗСУ показали застосування славнозвісних "Бандеромобілів" з гранатометами Mark 19 – фоторепортаж

У ЗСУ показали застосування славнозвісних "Бандеромобілів" з гранатометами Mark 19/ ОК "Захід"

На оборону України уже працюють автомобілі підвищеної прохідності, на які були встановлені американські автоматичні гранатомети Mark 19. Такі авто отримали назву "Бандеромобілі".

Як зазначають у пресслужбі Оперативного командування "Захід", російські загарбники дуже бояться таких авто. В ОК "Захід" оприлюднили фоторепортаж про роботу такої техніки.

"Славнозвісні "Бандеромобілі", яких так бояться окупанти, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в Збройних Силах України. Це страшний сон окупанта. Разом переможемо!", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, бадеромобілями українські військові називають спеціальні бронемобілі.

Гранатомет Mark 19

Mk 19 (або Mark 19) – це американський автоматичний станковий гранатомет зі стрічковим живленням. Такі гранатомети почали надходити на озброєння армії США у 1968 році.

США надали Україні Mk 19 у межах військової допомоги.

Раніше повідомлялося, що захисники України ліквідували полковника окупаційної російської армії, начальника зв'язку 98-ї дивізії Повітряно-десантних військ Олексія Смирнова. Військові цієї дивізії ще з 2014 року воювали проти українських бійців на Сході нашої держави.

Нагадаємо, у Луганській області підрозділ українських Десантно-штурмових військ спільно з нацгвардійцями вперше в історії знищив російський самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан".

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