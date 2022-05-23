У ЗСУ показали застосування славнозвісних "Бандеромобілів" з гранатометами Mark 19 – фоторепортаж

Такі автомобілі – страшний сон окупантів, який справдився, кажуть українські військові.
На оборону України уже працюють автомобілі підвищеної прохідності, на які були встановлені американські автоматичні гранатомети Mark 19. Такі авто отримали назву "Бандеромобілі".
Як зазначають у пресслужбі Оперативного командування "Захід", російські загарбники дуже бояться таких авто. В ОК "Захід" оприлюднили фоторепортаж про роботу такої техніки.
"Славнозвісні "Бандеромобілі", яких так бояться окупанти, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в Збройних Силах України. Це страшний сон окупанта. Разом переможемо!", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, бадеромобілями українські військові називають спеціальні бронемобілі.
Гранатомет Mark 19
Mk 19 (або Mark 19) – це американський автоматичний станковий гранатомет зі стрічковим живленням. Такі гранатомети почали надходити на озброєння армії США у 1968 році.
США надали Україні Mk 19 у межах військової допомоги.
Раніше повідомлялося, що захисники України ліквідували полковника окупаційної російської армії, начальника зв'язку 98-ї дивізії Повітряно-десантних військ Олексія Смирнова. Військові цієї дивізії ще з 2014 року воювали проти українських бійців на Сході нашої держави.
Нагадаємо, у Луганській області підрозділ українських Десантно-штурмових військ спільно з нацгвардійцями вперше в історії знищив російський самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан".
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