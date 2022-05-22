Злетів у повітря з екіпажем: ЗСУ вперше в історії знищили один з найпотужніших мінометів РФ Тюльпан

ЗСУ знищили на Луганщині один з найпотужніших мінометів РФ "Тюльпан"/ Скрін з відео, Facebook Міноборони РФ

У Луганській області підрозділ українських Десантно-штурмових військ спільно з нацгвардійцями знищив російський самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан".

Російська важка техніка після точного влучення в неї захисників України вибухнула разом з екіпажем. Про це повідомило командування ДШВ у Telegram, оприлюднивши промовисте відео.

"Даний самохідний міномет призначений для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд, і здатен вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами надмалої потужності. Однак, він був знищений українським десантом разом з екіпажем", – зазначили у командуванні ДШВ.

Крім цього, також був знищений автопарк з технікою противника.

Як повідомили пізніше у Нацгвардії, за допомогою саме цього міномета росіяни знищили міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом і руйнували будинки Сєвєродонецька.

Щоб його знищити, українські військові спочатку виманили його з ангару. Також зазначається, що вирахувати його вдалося завдяки сюжету російських пропагандистів.

Міномет "Тюльпан" – характеристики і де застосовується

2С4 "Тюльпан" – це радянський 240-мм самохідний міномет. "Тюльпани" експлуатувалися в СРСР з 1972 року. В екіпаж міномета входить п’ятеро осіб.

Такі міномети є одними з найбільш великокаліберних і потужних артилерійських систем з калібром 240 мм. Вони призначені саме для знищення потужних фортифікаційних споруд, а також боїв у містах.

Згідно з даними з відритих джерел, в основний боєкомплект міномета входять фугасні міни 53-Ф-864 з максимальною дальністю стрільби 9,65 км, а також активно-реактивні міни 3Ф2 з максимальною дальністю стрільби 19,69 км.

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