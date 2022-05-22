Злетів у повітря з екіпажем: ЗСУ вперше в історії знищили один з найпотужніших мінометів РФ Тюльпан

Такі міномети здатні вести вогонь навіть ядерними боєприпасами.
У Луганській області підрозділ українських Десантно-штурмових військ спільно з нацгвардійцями знищив російський самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан".
Російська важка техніка після точного влучення в неї захисників України вибухнула разом з екіпажем. Про це повідомило командування ДШВ у Telegram, оприлюднивши промовисте відео.
"Даний самохідний міномет призначений для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд, і здатен вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами надмалої потужності. Однак, він був знищений українським десантом разом з екіпажем", – зазначили у командуванні ДШВ.
Крім цього, також був знищений автопарк з технікою противника.
Як повідомили пізніше у Нацгвардії, за допомогою саме цього міномета росіяни знищили міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом і руйнували будинки Сєвєродонецька.
Щоб його знищити, українські військові спочатку виманили його з ангару. Також зазначається, що вирахувати його вдалося завдяки сюжету російських пропагандистів.
Міномет "Тюльпан" – характеристики і де застосовується
2С4 "Тюльпан" – це радянський 240-мм самохідний міномет. "Тюльпани" експлуатувалися в СРСР з 1972 року. В екіпаж міномета входить п’ятеро осіб.
Такі міномети є одними з найбільш великокаліберних і потужних артилерійських систем з калібром 240 мм. Вони призначені саме для знищення потужних фортифікаційних споруд, а також боїв у містах.
Згідно з даними з відритих джерел, в основний боєкомплект міномета входять фугасні міни 53-Ф-864 з максимальною дальністю стрільби 9,65 км, а також активно-реактивні міни 3Ф2 з максимальною дальністю стрільби 19,69 км.
Раніше в Офісі президента заявили, що Україні потрібна американська реактивна система залпового вогню MLRS – вона допоможе, зокрема, деблокувати Чорне море.
Також раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородні зазначив, що міф про силу армії Росії розсипається і пояснив, чому РФ програє війну в Україні.
Дивіться онлайн новини Донбасу:
Читайте також:
- Україна сама деблокує Чорне море: в ОП сказали, що для цього потрібно
- "Здохне в муках": в Енергодарі партизани влаштували потужний вибух у під'їзді "народного мера"
- "Референдуми" на півдні України стануть провалом: у Києві рознесли плани РФ щодо "республік"