У Вінниці жінка забрала іграшки з місця загибелі дітей від російських ракет

Жінка у Вінниці забрала іграшки з місця трагедії / скріншот відео

У Вінниці на гарячому спіймали жінку, яка вкрала іграшки, принесені місцевими жителями на площу біля Будинку побуту - на місце загибелі дітей внаслідок російського ракетного удару 14 липня. Відео інциденту зняли мешканки Вінниці, кадри потрапили у Мережу.

На ролику видно, що жінка запихає іграшки в зав'язані покривала на зразок саморобних мішків. На заклики очевидців припинити красти іграшки, вона поводиться досить агресивно та називає дітей "байстрюками, циганами і татарами". Після того як злодійка спакувала всі іграшки, вона пішла геть.

Поліція Вінницької області вже встановила особу порушниці. Викрадені жінкою іграшки правоохоронці повернули на місце. Проводиться досудове розслідування. За попередніми даними, в діях жінки вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

Вінничани у Мережі кажуть, що жінка, яка викрала дитячі іграшки з місця трагедії, має психічні розлади.

"Вона дійсно хвора, періодично лежить у лікарні для приведення себе у форму. Також є дитина. За дитиною дівчина дивиться добре, коли в лікарні - дивляться родичі... Вона поводиться зазвичай спокійно і не шкодить, коли загострення - починає щось робити не те!" - написала в коментарях до посту поліції Ельвіра Мрясова.

Ракетний удар по Вінниці

14 липня Росія завдала ракетного удару по Вінниці. У цивільну споруду влучили три ракети російських загарбників. Також знищено приміщення одного з медичних центрів. Від ударів постраждали розташовані неподалік житлові будинки. На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де знищив до півсотні автомобілів.

Відомо про 24 загиблих мирних жителів, вбито троє дітей.

Внаслідок ракетного удару окупантів загинула 4-річна дівчинка Ліза. У момент попадання ракети вона йшла з мамою Іриною на заняття з раннього розвитку дітей. Жінка вижила, але сильно постраждала.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що була особисто знайома з Лізою Дмитрієвою з Вінниці. Маленька дівчинка брала участь у зйомках ролика до різдвяних свят. Дружина президента зазначила, що не може стримати сліз і плаче разом з рідними дитини.

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