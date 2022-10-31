У РФ показали, як запускали ракети по Україні: вони летіли з моря

У РФ показали, як запускають ракети по Україні / Колаж фото скріншот

Росія підтвердила те, що завдала масованого удару по Україні. Там навіть вирішили показати відео, на якому видно, як з корабля окупанти запускають ракети з метою обстрілу українських мирних міст. Відео опублікували російські пропагандисти, воно вже розлетілося в Мережі.

На кадрах видно запуск мінімум 3 російських ракет. Найімовірніше, запуск ракет проводився з акваторії Каспійського моря.

У РФ показали, як запускають ракети по Україні / скріншот

У Міноборони РФ підтвердили атаку по Україні, а також те, що метою були саме об'єкти критичної інфраструктури.

Як відомо, російські окупанти випустили 50 ракет для удару по Україні. Повітряні сили ЗСУ та українська ППО змогли знищити 44 з них.

Ракетний терор РФ

Вранці 31 жовтня в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Над містом піднявся дим. До цього по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Внаслідок атаки в Києві був пошкоджений енергооб'єкт, що живить близько 350 тисяч квартир у столиці України.

"Внаслідок ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У зв'язку з масованими обстрілами російськими окупантами цивільних об'єктів критичної інфраструктури в Україні запроваджуються екстрені відключення електроенергії.

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що РФ пошкодила 18 об'єктів у 10 областях України. Більшість об'єктів були критичними.

Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що в результаті "прильотів" були поранені мінімум 13 осіб.

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