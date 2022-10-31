У РФ показали, як запускали ракети по Україні: вони летіли з моря

Росія зізналася, що саме вона стоїть за ударами по Україні, метою яких було залишити без світла народ.
Росія підтвердила те, що завдала масованого удару по Україні. Там навіть вирішили показати відео, на якому видно, як з корабля окупанти запускають ракети з метою обстрілу українських мирних міст. Відео опублікували російські пропагандисти, воно вже розлетілося в Мережі.
На кадрах видно запуск мінімум 3 російських ракет. Найімовірніше, запуск ракет проводився з акваторії Каспійського моря.
У Міноборони РФ підтвердили атаку по Україні, а також те, що метою були саме об'єкти критичної інфраструктури.
Як відомо, російські окупанти випустили 50 ракет для удару по Україні. Повітряні сили ЗСУ та українська ППО змогли знищити 44 з них.
Ракетний терор РФ
Вранці 31 жовтня в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Над містом піднявся дим. До цього по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.
Внаслідок атаки в Києві був пошкоджений енергооб'єкт, що живить близько 350 тисяч квартир у столиці України.
"Внаслідок ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У зв'язку з масованими обстрілами російськими окупантами цивільних об'єктів критичної інфраструктури в Україні запроваджуються екстрені відключення електроенергії.
Прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що РФ пошкодила 18 об'єктів у 10 областях України. Більшість об'єктів були критичними.
Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що в результаті "прильотів" були поранені мінімум 13 осіб.
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